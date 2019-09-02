Volkan Demirel'den futbola veda
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Volkan Demirel'den futbola veda

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, jübile yapacak. Demirel, sarı-lacivertli ekibin teknik kadrosunda devam edecek. Sarı-lacivertli kulüp emektar file bekçisiyle ilgili "Değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Volkan Demirle 2002 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyiyordu.

Volkan Demirle 2002 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyiyordu.

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in teknik heyette görev yapacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Volkan Demirel ile yapılan görüşmelerin karara bağlandığını ve yeni bir yolculuğa adım atıldığını belirterek, "Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe'sinin başarıları için sarf edecektir."

Emektar kaleci için jübile organizasyonu yapılacak

Volkan Demirel için bir jübile yapılacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır. Fenerbahçeli Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz"

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