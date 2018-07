Yılın teknik direktörü adayları belirlendi

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps ile Real Madrid ile üst üste üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer yaşayan Zinedine Zidane da listede yer aldı.

Erkeklerde yılın en iyi teknik direktörü ödülünün adayları şöyle:

Massimiliano Allegri (Juventus)

Stanislav Cherchesov (Rusya Milli Takımı)

Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı)

Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı)

Ernesto Valverde (Barcelona)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. En iyi teknik direktör ise 24 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törende belli olacak.