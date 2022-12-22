Strese ne iyi gelir? Stresi azaltma yöntemleri

Güven Hastanesi'nden Klinik Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, yaptığı yazılı açıklamada, stresin, ruh ve beden bütünlüğümüzün entegrasyonunu bozan bir durum olduğunu belirtti. Akaydın stresle başa çıkma hakkında önemli bilgiler verdi.

STRESE NE İYİ GELİR?

Akaydın, bir yakınını kaybetmenin, boşanma veya ayrılık yaşamanın, sağlık sorunlarının, evlenmek veya çocuk sahibi olmak gibi değişikliklerin, iş ve okul kaygısının, bunaltıcı hissettiren sorumlulukların strese neden olabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Stres, parmak izi gibi bir durumdur. Çok özel bir durumun tanımlanmasından bahsediyoruz. Çözümü standart yapılandırılmış anketlerde arayanlarınız elbette vardır. Kişi her zamanki hayatına devam ederken zorlanıyor veya bir şeyler eskisi gibi yolunda gitmiyorsa kişi, stres yaşıyor diyebiliriz. Burada sadece şunun altını çizmekte yarar görüyorum. Eğer tıbbi herhangi bir sorun yok ise bireyin yaşadığı bu sıra dışı hali stres olarak tanımlayabiliriz. Öncelikle, yaşanan durumun kontrol edilebilecek ya da edilemeyecek bir durum olarak belirlenmelidir. Stresi azaltmak için alkol, uyuşturucu, sigaraya yönelmek yerine stres anlarında bu ve benzeri maddelere neden ihtiyaç duyulduğunu anlamaya çalışılmalı. Yoğun stres altında hayattaki sosyal destek kaynakları oldukça önemlidir. Duygu ve düşünceleri duymak, paylaşmak veya yazmak iyi gelecektir. Ruhu beslemek gibi bedenin de sağlıklı beslenmesi oldukça önemlidir. Günlük, haftalık, aylık gerçekçi hedefler belirlemek motive edicidir. Meditasyon, yoga, yürüyüş düzenlemek kaslara iyi gelir ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Hobi ve ilgi alanlarına yönelmek iyi gelir. Son olarak; tüm bunların yapılmasına rağmen yolunda gitmeyen bir şeyler varsa veya bireyin bu önerileri yapmaya enerjisi yoksa acilen bir ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır."

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FAZLA STRES KÖTÜ ETKİLERE SAHİP

Akaydın, bu dürtülerin tehdit altında olduğunu hisseden beynin kendini koruma biçimi olduğunu belirterek, "Birey böylece hızlı bir şekilde tepki verir. Stres hormonları sayesinde verdiğimiz tepkiler yararlı bir amaca hizmet eder. Tehlikeli bir durumda kendimizi korumamızı sağlayabileceği gibi önemli bir anda korkularımızı kenara bırakıp adım atmamızı da sağlayabilir. Stresin böyle koruyucu etkileri varken toplum tarafından algılanan ise stresin hep kötü etkilere sahip olduğudur. Aslında koruyucu etkilerin etkinliği fazla stres durumunda geçersiz kalabilmektedir. Evet, fazla stres zihnimiz ve bedenimiz için kötü etkilere sahiptir" ifadelerini kullandı.

STRESİN ZARARLARI NELERDİR?

Stres, aşırı miktarda ve uzun süreli olarak, insanların fiziksel ve duygusal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Aşırı stres, aşağıdaki sorunlara neden olabilir:

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Fiziksel sağlık sorunları: Aşırı stres, fiziksel sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin, stres, kalp krizi, inme, astım gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ruhsal sağlık sorunları: Aşırı stres, ruhsal sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin, stres, anksiyete, depresyon gibi ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilir.

İş ve öğrenme performansını düşürür: Aşırı stres, iş ve öğrenme performansını düşürebilir. Örneğin, stres, öğrenmeyi zorlaştırabilir ve işte verimliliği azaltabilir.

İlişkileri etkiler: Aşırı stres, ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, stres, ilişkilerde anlaşmazlıkları ve gerilimleri arttırabilir.

STRESİ AZALTMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Stresi azaltmak için birçok farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemler arasında şunlar bulunabilir:

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Düzenli egzersiz yapmak: Egzersiz stres hormonlarını azaltmaya yardımcı olur ve stresle başa çıkmada yardımcı olur.

Düzenli uyku düzeni kurmak: Uyku yeterli miktarda ve kaliteli olursa, stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Günlük rutinlerinizi oluşturmak: Günlük rutinler, stresi azaltmaya yardımcı olabilir çünkü insanlar daha az stresli hissederler ve daha az kontrolsüz hissederler.

Gevşeme teknikleri öğrenmek: Gevşeme teknikleri, stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, nefes egzersizleri, meditasyon veya derin nefes alıp verme teknikleri gibi.

Zaman ayırmak kendiniz için: Zaman ayırmak kendiniz için, stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, bir hobininizi yaparak veya bir kitap okuyarak zaman ayırabilirsiniz.

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İnsanlarla iletişim kurmak: İnsanlarla iletişim kurmak, stresi azaltmaya yardımcı olabilir çünkü insanlar daha az yalnız hissederler ve daha az stresli hissederler.

Düzenli yemek yemek: Düzenli yemek yemek, vücutta stres hormonlarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, sağlıklı yiyecekler yemenin stresi azaltmaya yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır.