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Antalyaspor 4-2 Karagümrük maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti. Mücadelede konuk ekip Fatih Karagümrük, 4. dakikada E.Colley ve 19. dakikada M. Diagne'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor'da ise 35'de H. Wright skoru 2-1'e getirdi. Sonrasında 41'de Güray Vural 45+2'de Veysel Sarı ve 84'de yine Güray Vural'ın golleriyle ev sahibi Antalyaspor mücadelede 4-2'lik geri dönüşe imza attı. Antalyaspor - Karagümrük maçının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig maç özetleri: Antalyaspor-Karagümrük 4-2 maç sonucu, özeti
Antalyaspor Karagümrük maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla beraber Antalyaspor 16 puanla ligde 9. sıraya yerleşti.

Karagümrük ise 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Haftaya Antalyaspor zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Karagümrük ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Antalyaspor- Karagümrük maç özeti

  • 4. dakikada Diagne’nin vuruşunda kaleye paralel giden topu arka direkte Colley tamamladı. 0-1
  • 19. dakikada ceza alanına giren Colley’in pasında Diagne sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2.
  • 35. dakikada Bünyamin Balcı’nın ortasında ceza sahası içinde Haji Wright kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
  • 41. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasından dönen topa ceza sahası dışarısından sert bir şekilde vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2
  • 45. dakikada Fernando Martins’in kullandığı köşe atışında topla buluşan Veysel Sarı’nın şutu ağlara gitti. 3-2
  • 49. dakikada Colley’in sağ kanattan pasında topla buluşan Ozdovev’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
  • 66. dakikada Kudryashov’un hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
  • 82. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan ortasında Diagne’nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
  • 84. dakikada Martins’in kullandığı köşe atışında F. Karagümrük oyuncuların uzaklaştırmaya çalıştığı top Güray Vural’ın önünde kaldı. Ceza sahası dışarısından meşin yuvarlağa sert vuran Güray topu ağlarla buluşturdu. 4-2

Antalyaspor-Karagümrük maç özeti izle

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