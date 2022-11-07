Antalyaspor 4-2 Karagümrük maç özeti Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti. Mücadelede konuk ekip Fatih Karagümrük, 4. dakikada E.Colley ve 19. dakikada M. Diagne'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor'da ise 35'de H. Wright skoru 2-1'e getirdi. Sonrasında 41'de Güray Vural 45+2'de Veysel Sarı ve 84'de yine Güray Vural'ın golleriyle ev sahibi Antalyaspor mücadelede 4-2'lik geri dönüşe imza attı. Antalyaspor - Karagümrük maçının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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