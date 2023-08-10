İSTANBUL'da ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. İBB artan ulaşım fiyatlarına sebeb olarak artan maliyetleri ve akaryakıt zammını gösterdi. Bu gelişme sonrasında birçok kişi metrobüs fiyatlarını araştırmaya başladı. Ağustos 2023 zamla birlikte metrobüs bilet ücretleri i 22,25 TL oldu. 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye yükseldi. Peki, zamlı bilet fiyatları ne zaman uygulanmaya başlayacak?