Taksimetre açılış ücreti
Megakent İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 zam yapıldı.
TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam sonrası bir zam da taksilere geldi. Buna göre aksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zamlandı.
40 TL'lik indi bindir ücreti 70 TL'ye çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.
İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM GELDİ!
İBB yönetimi bugün toplu ulaşımdaki tüm sistemlere zam yapmak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni (UKOME) saat 11.00'da Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesisleri'nde Olağanüstü toplantıya çağırdı.
4 YILDA YÜZDE 477 ZAM
İBB yönetimi zam görüşmelerinde özellikle elektronik bilet ücretleri başta olmak üzere taksi, dolmuş, personel ve öğrenci taşıma servislerine yüzde 51,52 oranında zam yapılması kabul edildi.
TEK BASIM 15 TL OLDU
Şerhli şekilde kabul edilen yüzde 51'lik zam sonrası İBB yönetimi toplu ulaşımda tek basım ücretlerini 9,90 liradan 15 TL'ye, öğrenci 4,83den 7,32'ye yükseldi.