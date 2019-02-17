Teknoloji Abonelik işlemleri yarın e-devlete taşınıyor
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Abonelik işlemleri yarın e-devlet'e taşınıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yeni uygulaması sayesinde tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek. Bu projeyle vatandaşlar elektrik, su, doğalgaz ve internet abonelikleriyle ilgili işlemleri çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
E-Devlet uygulamaları her geçen gün artıyor.
E-Devlet uygulamaları her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordine ettiği ve Ticaret Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen abonelik projesi, vatandaşları şubeye gitme derdinden kurtaracak. Yeni sistemle vatandaşlar tüm abonelik işlemlerini internet üzerinden halledebilecek. Tabi şubelerde yine işlemler yapılmaya devam edecek. E-devlet entegrasyon çalışmalarının tüm bakanlık ve kurumlarda 2019 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi, bahsi geçen uygulamanın yarın kullanıma açılacağını internet sitesinde duyurarak şu açıklamayı yaptı: "Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler."

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