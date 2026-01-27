Apple'dan 13 yıllık iPhone'a sürpriz iOS 12 güncellemesi

Apple, yazılım desteği konusunda sektördeki uzun soluklu yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Şirket, iOS 26.2.1 ile birlikte, artık güncel iOS sürümlerini alamayan eski iPhone’lar için iOS 12 tabanlı yeni bir güncelleme yayınladı. Bu hamleyle 2013 çıkışlı iPhone 5s, aradan geçen 13 yıla rağmen yeniden resmi bir Apple güncellemesi almış oldu.

iOS 12.5.8 hangi modelleri kapsıyor

Yayınlanan iOS 12.5.8 sürümü, hâlen iOS 12 kullanan iPhone 5s ve iPhone 6 modelleri için sunuluyor. iPhone 5s Eylül 2013’te, iPhone 6 ise Eylül 2014’te piyasaya çıkmıştı. Apple, bu iki model için yıllar sonra da olsa yazılım desteğini sürdürerek, eski cihazların tamamen işlevsiz kalmasının önüne geçti.

Sertifika süresi uzatıldı

Apple’ın paylaştığı sürüm notlarına göre bu güncelleme, iMessage, FaceTime ve cihaz aktivasyonu gibi temel sistem servislerinde kullanılan dijital sertifikaların süresini uzatıyor. Sertifikaların geçerliliği Ocak 2027 sonrasına taşınırken, böylece söz konusu hizmetlerin kesintiye uğraması ihtimali ortadan kaldırılmış oldu.

Daha önce de benzer adımlar atıldı