Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Mobil
Apple'dan 13 yıllık iPhone'a sürpriz iOS 12 güncellemesi

Apple'dan 13 yıllık iPhone'a sürpriz iOS 12 güncellemesi

21:2927/01/2026, Salı
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Apple'dan 13 yıllık iPhone'a sürpriz iOS 12 güncellemesi
Apple'dan 13 yıllık iPhone'a sürpriz iOS 12 güncellemesi

Apple, en yeni iOS 26.2.1 sürümüyle eş zamanlı olarak, güncel iOS’ları çalıştıramayan eski iPhone modelleri için dikkat çekici bir adım attı. iOS 12.5.8 güncellemesiyle iPhone 5s ve iPhone 6, yıllar sonra yeniden resmi yazılım desteğine kavuştu. Güncelleme yeni özellikler getirmiyor ancak temel servislerin çalışmaya devam etmesini güvence altına alıyor.

Apple, yazılım desteği konusunda sektördeki uzun soluklu yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Şirket, iOS 26.2.1 ile birlikte, artık güncel iOS sürümlerini alamayan eski iPhone’lar için iOS 12 tabanlı yeni bir güncelleme yayınladı. Bu hamleyle 2013 çıkışlı iPhone 5s, aradan geçen 13 yıla rağmen yeniden resmi bir Apple güncellemesi almış oldu.

iOS 12.5.8 hangi modelleri kapsıyor

Yayınlanan iOS 12.5.8 sürümü, hâlen iOS 12 kullanan iPhone 5s ve iPhone 6 modelleri için sunuluyor. iPhone 5s Eylül 2013’te, iPhone 6 ise Eylül 2014’te piyasaya çıkmıştı. Apple, bu iki model için yıllar sonra da olsa yazılım desteğini sürdürerek, eski cihazların tamamen işlevsiz kalmasının önüne geçti.

Sertifika süresi uzatıldı

Apple’ın paylaştığı sürüm notlarına göre bu güncelleme, iMessage, FaceTime ve cihaz aktivasyonu gibi temel sistem servislerinde kullanılan dijital sertifikaların süresini uzatıyor. Sertifikaların geçerliliği Ocak 2027 sonrasına taşınırken, böylece söz konusu hizmetlerin kesintiye uğraması ihtimali ortadan kaldırılmış oldu.

Daha önce de benzer adımlar atıldı

iPhone 5s ve iPhone 6, bundan önce son olarak Ocak 2023’te güvenlik odaklı bir güncelleme almıştı. iOS 12.5.8 de yeni özellikler sunmuyor ancak cihazların temel işlevlerini uzun vadede korumayı amaçlıyor. Apple’ın resmi güvenlik güncelleme taahhüdü beş yıl olsa da, şirket geçmişte bu sürenin ötesine geçen destekleriyle dikkat çekmişti. Aynı gün iOS 15, iOS 16 ve iOS 18 için de yeni sürümlerin yayınlanması, Apple’ın farklı nesil iPhone’lara yönelik yazılım politikasını sürdürdüğünü gösterdi.

#apple
#iphone
#ios 12
#ios 1258
#iphone 5s
#yazılım desteği
#güncelleme
#eski iphone modelleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?