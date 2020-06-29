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Teknoloji Ayda kullanılabilecek tuvalet fikriniz varsa NASAya yazın 35 bin dolar ödülü var
BİLİM

Ay'da kullanılabilecek tuvalet fikriniz varsa NASA'ya yazın: 35 bin dolar ödülü var

NASA, uzayda kullanabileceği tuvalet ihtiyacı için vatandaştan destek istedi. Ay'da kullanılabilecek tuvalet için fikir isteyen NASA tuvaletİ tasarlayanlara ödül olarak 35 bin dolar verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NASA'dan tuvalet fikrine ödül
NASA'dan tuvalet fikrine ödül

Uzay ajansı 2024 yılına kadar tekrar Ay'a gitmek istiyor ve bu mürettebatın Ay'da tuvalet ihtiyacı olacak.

NASA, astronot ABD topraklarına geri döndüğünde yeni insan uzay uçuşu başkanı seçti

  • NASA, tuvalet tasarımını Artemis ay iniş aracına uyarlamayı hedefliyor. Tuvalet tasarlayacaklar için küçük bir ayrıntı: Uzaydaki mikro yer çekimi ve Ay'ın Dünya'ya oranla altıda bir olan yer çekimi dikkate alınmalı. NASA ve HeroX tarafından yayınlanan rehber eşliğinde projeyi tasarlayabilen kişilere 35 bin dolara kadar ödül verilecek.

NASA'dan açıklama: 2020 tüm zamanların en sıcak yılı olacak
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NASA'dan açıklama: 2020 tüm zamanların en sıcak yılı olacak

Christina Koch'un uzaya giden ilk kadın astronot olması planlanıyor.

Kadın ve erkek için ayrı tasarımlar

Ay'a iniş projesinde bir öncekinin aksine bu sefer kadın astronot da yer alacak. İlk defa bir kadın astronutun Ay'a ayak basacağı bu projede tuvaletlerin erkek ve kadın için ayrı olarak tasarlanması gerekiyor.

  • Tuvalet tasarımında bir başka önemli ayrıntı ise su tasarrafı sağlaması zorunluluğu. Uzayda su kaynakları kısıtlı olan NASA meseleyi en pratik şekilde çözmeyi planlıyor.

Eğer sizin bu şartları taşıyan bir Uzay tuvaleti fikriniz varsa NASA ile paylaşıp ödülü kazanabilirsiniz.

Tasarım için gerekli bütün detaylara NASA'nın sitesinden ulaşabilirsiniz.

NASA 'en iyi dünya' fotoğrafını seçti
FOTOĞRAF 9
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), düzenlediği fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafını seçti.
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Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada, 56 bin kişinin oy kullandığı belirtilirken; yarışmanın kazananı, yüzde 66 oy ile Bahamalar’ı gösteren fotoğraf oldu.
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Öte yandan, yarışmada bulunan diğer fotoğraflar da NASA tarafından paylaşıldı.
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NASA 'en iyi dünya' fotoğrafını seçti
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) düzenlediği yarışma ile en iyi dünya fotoğrafını çekti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.


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