Ay'da kullanılabilecek tuvalet fikriniz varsa NASA'ya yazın: 35 bin dolar ödülü var

Uzay ajansı 2024 yılına kadar tekrar Ay'a gitmek istiyor ve bu mürettebatın Ay'da tuvalet ihtiyacı olacak.

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NASA, tuvalet tasarımını Artemis ay iniş aracına uyarlamayı hedefliyor. Tuvalet tasarlayacaklar için küçük bir ayrıntı: Uzaydaki mikro yer çekimi ve Ay'ın Dünya'ya oranla altıda bir olan yer çekimi dikkate alınmalı. NASA ve HeroX tarafından yayınlanan rehber eşliğinde projeyi tasarlayabilen kişilere 35 bin dolara kadar ödül verilecek.

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Kadın ve erkek için ayrı tasarımlar

Ay'a iniş projesinde bir öncekinin aksine bu sefer kadın astronot da yer alacak. İlk defa bir kadın astronutun Ay'a ayak basacağı bu projede tuvaletlerin erkek ve kadın için ayrı olarak tasarlanması gerekiyor.

Tuvalet tasarımında bir başka önemli ayrıntı ise su tasarrafı sağlaması zorunluluğu. Uzayda su kaynakları kısıtlı olan NASA meseleyi en pratik şekilde çözmeyi planlıyor.

Eğer sizin bu şartları taşıyan bir Uzay tuvaleti fikriniz varsa NASA ile paylaşıp ödülü kazanabilirsiniz.

Tasarım için gerekli bütün detaylara NASA'nın sitesinden ulaşabilirsiniz.