Teknoloji BİPin sabırsızlıkla beklenen güncellemesi geldi Artık durum paylaşılacak
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BİP’in sabırsızlıkla beklenen güncellemesi geldi: Artık “durum” paylaşılacak

Türkiye’nin iletişim platformu BiP’e kullanıcıların merakla beklediği ‘Durum’ özelliği eklendi. BiP kullanıcıları artık ‘Durum’ menüsüne tıklayarak video ya da fotoğraflarını durum olarak paylaşabilecek ve paylaşılan durumları izleyebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİP’in sabırsızlıkla beklenen güncellemesi geldi: Artık “durum” paylaşılacak
BiP’e ‘durum’ özelliği geldi

Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli iletişim platformu BiP’e her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. BiP’in yeni ‘Durum’ özelliğiyle artık anlık olarak video ve fotoğraflarını paylaşmak, paylaşılacak fotoğrafların üzerine yazı, resim, emoji eklemek ve paylaşılan ‘durum’ları takip ederek sosyalleşmek mümkün.

Yeni özellik sayesinde BiP kullanıcıları ‘Durum’ menüsüne geldiklerinde ister anlık isterlerse de telefon galerilerinden seçecekleri bir video ya da fotoğrafı paylaşabiliyor ve ayrıca ‘durum’larını görüntüleyen kişileri de görebiliyor. Bu sekme üzerinden ‘durum’ paylaşan kullanıcılar, rehberlerinde kayıtlı diğer kişilerin durumlarını da görebiliyor ve aynı zamanda diğer kişilerin ‘durum’larına cevap yazarak sohbet penceresine de geçebiliyorlar.

Ataç Tansuğ: Kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda geliştirmelerimizi sürdürüyoruz

BiP’in daima müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, sunduğu ürün ve hizmetleri geliştirdiğine dikkat çeken Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ şöyle konuştu:

  • “Türkiye’nin iletişim platformu BiP’i kullanıcılardan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Son olarak eklediğimiz ‘Durum’ özelliği konusunda kullanıcılarımızdan yoğun bir talep vardı. Biz de bu talep doğrultusunda geliştirmelerimizi tamamladık. Turkcell olarak yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz tüm ürün ve hizmetleri bu doğrultuda geliştiriyoruz. Kullanıcılarımızdan gelen talepler, bizim için her zaman önemli ve öncelikli. Bu talepleri dikkate alarak uygulamamızı üstün altyapımız ve teknolojimizle geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu doğrultuda BiP’e fark yaratan yeni özellikler eklemeyi sürdüreceğiz.”

Fark yaratan özellikleriyle dikkat çekiyor

BiP’in kullanıcı verileri Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor. BiP’te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de mevcut. ‘Anlık çeviri’ özelliği sayesinde mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkân veren BiP’in afet durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını tek tuşla paylaşabilmelerini sağlayan Acil Durum Butonu da bulunuyor.

Dünya genelinde operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP’in 'grup taşıma' özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay şekilde BiP'e aktarabiliyor. Kullanıcılar BiP'e mevcut sohbet gruplarını aktarırken grupta daha önce BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.

Durum özelliğini deneyimlemek için BiP’i buraya tıklayarak güncelleyebilirsiniz.

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