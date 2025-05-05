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Bir devir sona erdi: 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından Skype uygulaması kaldırıldı

Bir devir sona erdi: 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından Skype uygulaması kaldırıldı

14:245/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Skype kullanıma kapatıldı
Skype kullanıma kapatıldı

Microsoft'a ait efsane uygulama Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi. 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulama kullanıcılarına sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunuyordu.

Sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype, 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.


Microsoft, 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine "müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla" son verileceğini duyurmuştu.


Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype'taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını bildirmişti.




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