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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'da en güçlü lider sıralamasında üçüncü oldu

Burson Cohn & Wolfe'a ait dijital diplomasi araştırma topluluğu Twiplomacy yaptığı "Twitter'daki En Güçlü Liderler" araştırmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın profili, 2022 yılında 2 sıra yükselerek dünyanın en güçlü üçüncü twitter hesabı oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi birinci olurken, ABD Başkanı Joe Biden ikinci oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'nın en güçlü siyasi lideri ünvanını da korudu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitterda en güçlü lider sıralamasında üçüncü oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Twiplomacy Dünya Lideri Güç Sıralaması, Twitter'daki en etkili dünya liderinin Hindistan Başbakanı Narendra Modi olduğunu ve ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiğini belirtti.

Dünya liderleri için 2022 bir değişim yılı oldu. Bir çok lider görevinden ayrılırken, toplumlar içinde çalkantılı bir yıl yaşandı. BCW yaptığı analizi kişi başına düşen ülke GSYİH'sı, Dünya Bankası'nın ülkeyi sınıflandırmasına dayalı gelir seviyesi, nüfus büyüklüğü gibi kriterler çerçevesinde inceledi.

Twiplomacy'nin twitter hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, en yüksek dereceli dünya liderlerinin Twitter'ı bir etkileşim aracı olarak kullandığı vurgulandı.

BCW Twiplomacy sonuçları

Firmanın Veri ve Anatilik uzmanları tarafıdan geliştirdiği bir algoritma kullandığı açıklandı. Ayrıca listede tweet'lere, retweet'lere, erişime, gösterime beğenilere ve takipçilere bakılarak oluşturulduğu belirtildi. Listenin 30 Eylül 2022 itibarıyla görevde olan ve Birleşmiş Milletler tarafıdan tanından devletlerin liderlerinin yer aldığı açıklandı.

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