Galaksinin merkezindeki kara deliğin uykuda olmadığı ortaya çıktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), tarihinde ilk kez Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili halka açık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda NASA tarafından kayıt altına alınan ve “uçak veya doğal afet olmayan hava olayları” başlıklı araştırmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda geçtiğimiz sene İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Söz konusu nesne için, "Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.