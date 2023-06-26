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Teknoloji

Galaksinin merkezindeki kara deliğin uykuda olmadığı ortaya çıktı

Kısa süre önce yayınlanan bir araştırmanın bulgularına göre, Samanyolu galaksimizin merkezinde yer alan ve daha önce uykuda olduğu düşünülen süper kütleli kara delik Sagittarius A*, 1800'lerin sonunda hayata geri döndü. 2022 yılında astronomlar söz konusu kara deliği görüntülemiş ve görüntüleri kamuoyuyla paylaşmışlardı.

11:13 . 26/06/2023 Pazartesi
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Karadelikler çok büyük kütleli bir yıldızın merkezi ömrünün sonunda kendi üzerine çöktüğünde oluşurlar.

Karadelikler çok büyük kütleli bir yıldızın merkezi ömrünün sonunda kendi üzerine çöktüğünde oluşurlar.

Çalışma, Güneş'ten yaklaşık dört milyon kat daha büyük olan ve Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışıkyılı uzaklıkta bulunan kara deliğin, yaklaşık 200 yıl önce uzun uykusundan uyandığını söylüyor. Araştırmacılara göre, gök cismi yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli kozmik nesneleri yuttuktan sonra bir kez daha dinlenme durumuna geri döndü.


Çalışmanın yazarı Frederic Marin, karadelik hakkında "Etrafındaki her şeyi yedikten sonra kış uykusuna giren bir ayı hayal edin" dedi. Marin, 19. yüzyılın sonlarında faaliyetin bu aşamasında, karadeliğin "bugün olduğundan en az bir milyon kat daha parlak olduğunu" ekledi.


Geçen yıl, astronomlar kara deliğin ya da daha spesifik olarak onu çevreleyen ve varlığını doğrulayan parlayan gaz halkasının çekilen ilk görüntülerini çevrimiçi olarak yayınladılar.


Karadelik, yerçekiminin çok güçlü olduğu, ışığın bile çıkamayacağı bir uzay-zaman alanıdır. Çok büyük kütleli bir yıldızın merkezi ömrünün sonunda kendi üzerine çöktüğünde oluşurlar.



NASA merak uyandıran UFO görüntülerini paylaştı: Çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz
NASA merak uyandıran UFO görüntülerini paylaştı: Çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), tarihinde ilk kez Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili halka açık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda NASA tarafından kayıt altına alınan ve “uçak veya doğal afet olmayan hava olayları” başlıklı araştırmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda geçtiğimiz sene İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Söz konusu nesne için, "Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

#kara delik
#Samanyolu Galaksisi
#uyku
21 dakika önce
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