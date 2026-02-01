Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Google açıkladı: Android 16 kaç cihazda aktif kullanılıyor?

Google açıkladı: Android 16 kaç cihazda aktif kullanılıyor?

21:541/02/2026, Pazar
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Google açıkladı: Android 16 kaç cihazda aktif kullanılıyor?
Google açıkladı: Android 16 kaç cihazda aktif kullanılıyor?

Google, Android 16’nın ekosistem genelindeki kullanım oranlarını ilk kez resmi olarak paylaştı. Veriler, yeni sürümün önceki Android güncellemelerine kıyasla daha hızlı yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Özellikle Pixel cihazlara erken sunulan güncelleme ve bazı üreticilerin Android 16 tabanlı arayüzlerini daha erken hazır etmesi, dağılım ivmesini artıran temel etkenler arasında gösteriliyor.

Android 16’nın kaç cihazda aktif olarak kullanıldığına ilişkin ilk resmi tablo Google tarafından açıklandı. Paylaşılan Android dağılım verileri, yeni sürümün kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştığını gösterirken, güncellemenin yayılma hızının önceki sürümlere göre daha güçlü bir performans sergilediğine işaret ediyor.

Güncelleme daha hızlı yayılıyor

Google’ın verilerine göre Android 16, ekosistemde beklenenden daha hızlı benimsenmeye başladı. Bu süreçte Pixel telefonlar için güncellemenin erken ve doğrudan yayınlanması belirleyici rol oynadı. Bunun yanında bazı markaların Android 16 tabanlı arayüz sürümlerini daha erken hazır hale getirmesi, güncellemenin daha geniş cihaz grubuna ulaşmasını kolaylaştırdı.

Güvenlik ve gizlilik odaklı iyileştirmeler

Android 16; sistem güvenliği, gizlilik kontrolleri ve arka planda çalışan süreçlerin yönetimi gibi temel alanlarda çeşitli geliştirmeler içeriyor. Bu değişikliklerin, kullanıcıların güncellemeye geçiş isteğini artırdığı belirtiliyor. Google ayrıca modüler sistem bileşenleri sayesinde güncellemelerin daha az gecikmeyle dağıtılabildiğine dikkat çekiyor.

Parçalanma sorunu tamamen bitmedi, ancak daha kontrol edilebilir

Ortaya çıkan dağılım tablosu, Android ekosistemindeki parçalanma probleminin tümüyle ortadan kalkmadığını, ancak daha kontrollü bir yapıya doğru ilerlediğini gösteriyor. Android 16’nın önümüzdeki aylarda daha fazla üretici ve modelde yerini alması beklenirken, bu tablo Android güncellemelerinin geçmiş yıllara göre daha hızlı yayılabildiğini ortaya koyuyor.

#google
#android 16
#pixel
#android dağılımı
#android güncelleme
#işletim sistemi güncellemesi
#android ekosistem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması