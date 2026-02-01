Google açıkladı: Android 16 kaç cihazda aktif kullanılıyor?

Android 16’nın kaç cihazda aktif olarak kullanıldığına ilişkin ilk resmi tablo Google tarafından açıklandı. Paylaşılan Android dağılım verileri, yeni sürümün kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştığını gösterirken, güncellemenin yayılma hızının önceki sürümlere göre daha güçlü bir performans sergilediğine işaret ediyor.

Güncelleme daha hızlı yayılıyor

Google’ın verilerine göre Android 16, ekosistemde beklenenden daha hızlı benimsenmeye başladı. Bu süreçte Pixel telefonlar için güncellemenin erken ve doğrudan yayınlanması belirleyici rol oynadı. Bunun yanında bazı markaların Android 16 tabanlı arayüz sürümlerini daha erken hazır hale getirmesi, güncellemenin daha geniş cihaz grubuna ulaşmasını kolaylaştırdı.

Güvenlik ve gizlilik odaklı iyileştirmeler

Android 16; sistem güvenliği, gizlilik kontrolleri ve arka planda çalışan süreçlerin yönetimi gibi temel alanlarda çeşitli geliştirmeler içeriyor. Bu değişikliklerin, kullanıcıların güncellemeye geçiş isteğini artırdığı belirtiliyor. Google ayrıca modüler sistem bileşenleri sayesinde güncellemelerin daha az gecikmeyle dağıtılabildiğine dikkat çekiyor.

Parçalanma sorunu tamamen bitmedi, ancak daha kontrol edilebilir