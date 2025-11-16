Honor 500 Pro özellikleri sızdı: Snapdragon 8 Elite ve 16 GB RAM

Yeni Şafak
22:17 16/11/2025, Pazar
G: 17/11/2025, Pazartesi
Honor’un yeni amiral gemisi 500 Pro, Geekbench’te ortaya çıkan performans sonuçlarıyla dikkat çekti. Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB RAM, LPDDR5T bellek ve UFS 4.0 depolama gibi üst seviye donanımlarla gelen cihaz, Galaxy S26 ve Xiaomi 15 Pro gibi rakiplere meydan okuyacak. Yeni “kristal kenarlı” tasarımıyla premium bir görünüm sunması bekleniyor.

Honor’un amiral gemisi sınıfındaki yeni modeli Honor 500 Pro, Geekbench testlerinde görüntülenerek güçlü donanım detaylarını gözler önüne serdi. Performans puanları ve premium tasarım detayları, cihazın 2025’in en iddialı modellerinden biri olacağını şimdiden işaret ediyor.


Snapdragon 8 Elite işlemciyle rekor düzeyde performans

Geekbench veritabanına düşen sonuçlara göre Honor 500 Pro, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Elite ile geliyor. Testlerde telefonun:

Tek çekirdekte yaklaşık 2.400 puan, Çok çekirdekte ise 7.100 puan aldığı görülüyor. Bu skorlar, cihazı doğrudan Galaxy S26, Xiaomi 15 Pro ve diğer üst segment modellerin karşısına konumlandırıyor.


16 GB RAM, LPDDR5T ve UFS 4.0 ile hız odaklı yapı

Amiral gemisi modelin yalnızca işlemci tarafı değil, bellek ve depolama özellikleri de üst sınıf:

16 GB RAM

LPDDR5T yüksek hızlı bellek

UFS 4.0 depolama teknolojisi

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

Bu yapı, özellikle oyun performansı, çoklu görev ve ağır uygulamalarda yüksek stabilite sunmayı hedefliyor.


Yeni “kristal kenarlı cam” tasarım

Honor, 500 Pro’da markanın yeni benimsediği “kristal kenarlı cam” tasarım anlayışını kullanacak. Hem dayanıklılığı hem de premium hissiyatı artırmayı amaçlayan bu yapı, cihazın arka yüzeyinde ışığa göre değişen özel bir kırılma efektiyle desteklenecek.


Lansman için geri sayım: 2025’in son çeyreği

Sektör kaynakları, Honor 500 Pro’nun resmi tanıtımının 2025’in son çeyreğinde yapılacağını belirtiyor. Model, özellikle performansı önceliklendiren üst segment kullanıcıları hedefleyerek küresel rekabete güçlü bir giriş yapacak.

