Huawei’nin yeni katlanabilir bombası ortaya çıktı: Pura X2 güçlenerek geliyor

2026’nın ilk yarısında vitrine çıkması beklenen Huawei Pura X2, özellikle kamera ve performans tarafında büyük sıçramalarla geliyor. Huawei’nin Pura serisine ekleyeceği yeni katlanabilir modeli Pura X2, lansman öncesi sızdırılan bilgilerle yeniden gündeme oturdu. Ortaya çıkan detaylar, cihazın hem çıkış takvimini hem de donanım tarafındaki ciddi yükseltmeleri gözler önüne seriyor.





Daha gelişmiş kamera sistemi: Gece çekiminde yeni seviye

Sızıntılara göre Huawei Pura X2’nin fotoğraf yetenekleri önceki nesillere göre belirgin biçimde güçlendiriliyor.

Daha büyük ana kamera sensörü,

İyileştirilmiş gece modu,

Pura serisinin “fotoğraf telefonları” kimliğini ileri taşıyacak gelişmiş görüntü işleme özellikleri…

Huawei’nin yeni modelle özellikle düşük ışık performansında rakiplerini zorlayacağı değerlendiriliyor.





Yeni Kirin işlemci, 12 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği

Pura X2’nin performans tarafında da güçlü bir yükseltme göze çarpıyor. Beklenen teknik detaylar şöyle:

Yeni nesil Kirin tabanlı işlemci,

12 GB RAM,

1 TB’a kadar depolama,

Daha hızlı şarj teknolojisi.

Bu paket, modelin hem günlük kullanımda hem de yoğun uygulama yüklerinde iddialı olacağını gösteriyor.





Tasarım: Daha ince çerçeveler, kavisli AMOLED ekran

Huawei, yeni modelde hem şıklığı hem de ergonomiyi öne çıkarıyor.

Daha ince ekran çerçeveleri,

Daha akıcı görseller sunan kavisli AMOLED panel,

Katlanabilir kategoriye uygun hafifletilmiş bir gövde tasarımı…

Pura X2’nin premium sınıf tasarım anlayışını daha da rafine edeceği tahmin ediliyor.





Pura X2, Serinin Fotoğraf Odaklı DNA’sını Büyütüyor