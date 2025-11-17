iPhone 18 yolda: Apple’ın en büyük iPhone tasarım değişimi başlıyor

Apple, son yılların en büyük iPhone dönüşümünü başlatıyor. Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde katlanabilir iPhone dahil tamamen yeni üç model tanıtmayı planlıyor. Yenilik dalgası, geçen Eylül ayında duyurulan iPhone Air ve yeniden tasarlanan iPhone 17 Pro ile başlamıştı. Şimdi ise gözler, 2026 sonbaharında gelmesi beklenen ilk katlanabilir modele çevrilmiş durumda.





2026: İlk katlanabilir iPhone geliyor

Sektör kaynaklarına göre Apple’ın ilk katlanabilir telefonu, gelecek yılın sonbaharında tanıtılacak. Şirket, Samsung gibi rakiplerinin yıllardır sürdürdüğü katlanabilir telefon trendine gecikmiş ama güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Bu model, yeni nesil ekran teknolojileri ve kompakt form yapısıyla iPhone serisine farklı bir soluk getirecek.

2027: Kavisli cam ve ekran altı kamera dönemi

Apple aynı zamanda 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ultra premium model için de hazırlık yapıyor. Bu cihazın öne çıkan iki özelliği şunlar olacak:

Kavisli cam tasarımı

Tamamen ekran altına gizlenmiş ön kamera

Bu hamle, Apple’ın yıllardır uyguladığı düz ekran–çentik–Dynamic Island çizgisinden radikal bir kopuş anlamına geliyor.





iPhone lansman takvimi değişiyor

Apple yalnızca cihazları değil, ürünleri piyasaya sürme modelini de değiştiriyor. 2026’dan itibaren iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone sonbaharda, standart modeller, “e” serisi ve yenilenen iPhone Air modelleri ise yaklaşık altı ay sonra, ilkbaharda yapılacak lansmanda tanıtılacak. Bu yeni takvim, Apple’ın mühendislik ve tedarik ekiplerinin üzerindeki baskıyı azaltmayı, aynı zamanda yıl boyunca istikrarlı satış hedeflemeyi amaçlıyor.





iPhone Air: Test alanı görevi üstlenecek

iPhone Air serisi, ürün gamında daha küçük bir yer kaplasa da Apple için stratejik bir rol taşıyacak. Şirket, katlanabilir telefonlar için geliştirdiği yeni bileşenleri ve tasarım fikirlerini önce Air ailesinde test ederek daha güvenli bir geçiş planlıyor.





Ekosistem genişliyor: Mac, iPad ve akıllı ev cihazları ilkbaharda

Apple, 2026’dan itibaren ürün lansmanlarını daha dengeli bir şekilde yıl içine yayacak. İlkbahar döneminde:

Yeni Mac modelleri

iPad güncellemeleri