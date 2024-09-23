Milli 5G baz istasyonundan ilk sinyal alındı

"Burada özel bir frekansla 5G'de erişilen yüksek hızı göstermeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz hızı da toplantıya katılanlara ekranda, saniyede 1,4 gigabaytla gösteriyoruz. 5G'nin en önemli farkı hızı ve erişimi. Vatandaşlarımızın, şu an kullanılan teknolojiden 50 kat daha yüksek hıza erişmeleri hedefleniyor. Bununla ilgili ürünler geliştiriyoruz. Buradaki yazılımlar, baz istasyonları ve donanımlar milli olarak üretildi. Bu açıdan uçtan uca 5G projesinin tamamlandığını da söyleyebiliriz."