|
Teknoloji

Musk çok eğleniyor

Elon Musk’ın son numarası Twitter’da tweet okuma sayısını sınırlamak oldu. Normal hesaplar artık günde 600 tweet, onaylı hesaplar 6000 tweet örüntüleyebilecek. Twitter’da gezinenler “Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene” uyarısıyla karşılaşıyor. Musk ise şikayet edenlerle “Arkadaşlarınızı ve ailenizi görmek için telefondan uzaklaşın” diyerek eğleniyor.

04:00 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Musk’dan kullanıcılara yeni sınırlama.

Musk’dan kullanıcılara yeni sınırlama.

Twitter’ı satın aldığından beri yaptığı değişikliklerle tartışmalara neden olan ABD’li iş insanı Elon Musk, şimdi de kullanıcıların tweet okuma sayısını sınırlayarak tepkileri üzerine çekti. Cumartesi günü bazı kullanıcılar “Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene” uyarısıyla karşılaşırken, kısa sürede sorunun geçici olmadığı anlaşıldı. Yeni uygulamalar getirdiğini açıklayan Musk, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı. Daha önce ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarından şikayet eden Musk, yeni uygulamanın Twitter’dan aşırı veri toplama ve sistem manipülasyonunu engellemek için hayata geçirildiğini belirtti. Musk ayrıca “Derin transtan uyan. Arkadaşlarınızı ve ailenizi görmek için telefondan uzaklaşın” şeklinde ironik bir paylaşımda da bulundu.



#Twitter
#Elon Musk
#ChatGPT
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri öğrencilere kılavuz oluyor