Musk çok eğleniyor

Twitter’ı satın aldığından beri yaptığı değişikliklerle tartışmalara neden olan ABD’li iş insanı Elon Musk, şimdi de kullanıcıların tweet okuma sayısını sınırlayarak tepkileri üzerine çekti. Cumartesi günü bazı kullanıcılar “Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene” uyarısıyla karşılaşırken, kısa sürede sorunun geçici olmadığı anlaşıldı. Yeni uygulamalar getirdiğini açıklayan Musk, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı. Daha önce ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarından şikayet eden Musk, yeni uygulamanın Twitter’dan aşırı veri toplama ve sistem manipülasyonunu engellemek için hayata geçirildiğini belirtti. Musk ayrıca “Derin transtan uyan. Arkadaşlarınızı ve ailenizi görmek için telefondan uzaklaşın” şeklinde ironik bir paylaşımda da bulundu.