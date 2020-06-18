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Teknoloji Öğrencilerin tasarladığı uydu Grizu-263 dünyadaki ilk beş takım arasına girdi
BİLİM DİĞER

Türk gençler yaptıkları uydu ile dünyada ilk 5'e girdi

Öğrencilerin tasarladığı uydu Grizu-263 dünyadaki ilk beş takım arasına girdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 uzay takımı Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2020 yarışmasında resmi olarak dünyadaki ilk 5 takım açıklandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, CanSat Competition model uydu yarışmasında dördüncü sırada yer alarak Türkiye’den ilk beşe giren tek uzay takımı oldu.

Haber Merkezi İHA
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Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Covid-19 küresel pandemisi sebebiyle, bu yıl değerlendirmenin tamamen tasarım dosyaları üzerinden yapıldığını belirtti. Ekmekçi,

  • "Tamamen tasarım dosyalarını üzerinden değerlendirme yapıldı. Sahada olamadık, onun için birinciliği kaybettiğimizi düşünüyorum ama orada olmuş olsaydık büyük ihtimalle 1. olarak dönecektik" şeklinde açıklama da bulundu.

Takım Kaptanı Çağla Aytaç Dursun’da yaptığı açıklamada:

"Yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Bu süreçleri iki kez dünya ikinciliği elde ettik. NASA’nın ana sponsor olduğu CanSat Competition yarışmasında (bu yarışma dünyanın en prestijli model uydu yarışmaları arasında gösteriliyor) bizim en büyük hedefimiz sürdürülebilir bir başarıyı sağlamaktı.

  • Grizu-263 uzay takımı olarak üçüncü kez ilk 5’te oluşumuz bizi sürdürülebilir bir hale getirdiğimizi gösteriyor. Burada bize en çok mutlu eden şey budur, yeni arkadaşlarımızla her sene aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla bu başarıyı tekrarlayabiliyoruz.

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Türkiye'nin ilk cep uydusu: Grizu-263A uzay yolunda

Grizu-263’ün felsefesi artık oturdu diyebiliriz. Bu sayede artık takıma kim gelirse gelsin o felsefeyi kapıp tekrar dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yarışma potansiyeli var. Bu sayede de Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesinin dünyanın en prestijli üniversiteleri arasına sokmayı çalışıyoruz. Yarışmanın ilk beşine de tek Türk takımı olarak tamamladık.

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