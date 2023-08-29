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Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: 'Hazırlıklar tam gaz devam ediyor'

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’dan sonra TEKNOFEST Ankara’dayız! Biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın herkesi ailece Etimesgut Havalimanı’na bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

19:13 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan açıklama yaptı.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan açıklama yaptı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ile devam ediyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Cumhuriyet'in 100. yılında festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Festival, 30 Ağustos-3 Eylül 2023'te Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek. Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara; coşkuyu, heyecanı yine göklere taşıyacak.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN ÇAĞRI: HERKESİ BEKLİYORUZ

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

'Hazırız' mesajı veren Bayraktar, '' İstanbul’dan sonra TEKNOFEST Ankara’dayız! Biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın herkesi ailece Etimesgut Havalimanı’na bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.





#TEKNOFEST
#Selçuk Bayraktar
#Ankara
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