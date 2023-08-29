Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: 'Hazırlıklar tam gaz devam ediyor'

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ile devam ediyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Cumhuriyet'in 100. yılında festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Festival, 30 Ağustos-3 Eylül 2023'te Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek. Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara; coşkuyu, heyecanı yine göklere taşıyacak.