Teknoloji Dünya yarın gece Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına tanıklık edecek
BİLİM

Dünya yarın gece 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulmasına tanıklık edecek

Dünya yarın gece gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak. Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak.

Haber Merkezi AA
Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman?
Arşiv

"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

"Kanlı Ay"

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

"Süper Ay"

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

"Çiçek Ay"

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.

Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.

İstanbul yine kendine hayran bıraktı: Dün akşam dolunay ile ortaya bu manzaralar çıktı
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İstanbul`da dün akşam havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, seyirlik manzaralar oluştu.
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İstanbul yine kendine hayran bıraktı: Dün akşam dolunay ile ortaya bu manzaralar çıktı
İstanbul'da dolunay, Kız Kulesi, Süleymaniye Camii, Fatih Camii ve Galata Kulesi ile güzel görüntüler oluşturdu.


36 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
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Amerikan Havacılılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, bu akşam 36 yıl sonra ilk kez bu üçlü görünümün yaşanacağını bildirdi.
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Açıklamada, gece saatlerinden başlayacak tutulmanın Kuzey Amerika'nın Batı sahillerinden Pasifik Okyanusu'nun doğu kıyılarına kadar bölgede doğrudan gözlemlenebileceği belirtildi.
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Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.
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Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'dan yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna Kanlı Ay adını veriyorlar.
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Öte yandan bu gök olayı, Ay'ın aynı aylık periyotta ikinci kez Dolunay halini aldığı Mavi Ay ve eliptik yörüngede Dünya'ya en yakın olduğu, dolayısıyla en büyük halde göründüğü Süper Ay görünümleriyle aynı tarihe denk geliyor.
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Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde Mavi Süper Ayı seyrederken, Kuzey Amerika sahillerinden Pasifik'e kadar bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu görecekler.
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Bu üçlü görünüm en son 1982 yılında ortaya çıkmıştı. Mavi Süper Kanlı Ayın bundan sonra en erken 2037'de görüleceği belirtildi.
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Süper Kanlı Mavi Ay, 18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa görülebilecek. Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş olacak.
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Tutulma en iyi ABD'nin Batısı ve Güneydoğu Asya ülkelerinde izlenecek.
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Tutulmayı fotoğraflamak için doğru yeri belirlemeniz gerek. Işıkların yakalayacağınız kareleri bozmaması için şehir ışıklarından oldukça uzak bir noktayı tercih etmelisiniz.
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Seçtiğiniz nokta neresi olursa olsun, gökyüzünü izlemeye başlamadan en az yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırın.
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Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalı olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduğunda sonuç tam bir hüsran oluyor.
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Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.
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36 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
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36 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
36 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
Dünya bu gece hem Mavi Ay ile Süper Ay'ın aynı anda meydana geldiği bir "Mavi Süper Ay" görünümüne hem de tam Ay tutulmasıyla Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü Kanlı Ay'a aynı anda tanıklık edecek. Peki "Süper Kanlı Mavi Ay" Türkiye'den izlenebilecek mi? Saat kaçta, nerede görülebilecek? Fotoğrafı nasıl çekili? İşte detaylar...


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