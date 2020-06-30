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Teknoloji Türk öğrenci Bilim yarışmasında bütün dünyayı geçti
BİLİM

Türk öğrenci Bilim yarışmasında dünya birincisi oldu

Türk öğrenci Bilim yarışmasında bütün dünyayı geçti

Bütün dünyadan öğrencilerin katıldığı Bilim yarışmasına Türk öğrenci damga vurdu. Rusya’da her yıl düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda 5’inci sınıf öğrencisi Begüm Tofan, matematikte birinci olarak altın madalya kazandı.Öğretmenleri öğrencinin başarısının arkasında ise çok çalışma ve analitik düşünmeye verdiği önem olduğunu söylediler. Geçtiğimiz yıl da matematik alanında altın madalya gelmişti.

Haber Merkezi DHA
Begüm Tofan matematik alanında altın madalya kazandı.
Begüm Tofan matematik alanında altın madalya kazandı.


Öğrencilerin, bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgilerinin ortaya çıkartılması ve kültürler arası iletişim alanlarının zenginleştirilmesi amacıyla her yıl Rusya Federasyonu Ural Federal Bölgesi Öğretmen Evi tarafından düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’nın (URFODU) sonuçları açıklandı. Yarışmaya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu ve Türkiye’den öğrenciler katıldı.

  • Bu yıl 16’ncısı düzenlenen yarışmaya Türk öğrenciler damga vurdu. Mektebim Koleji Ankara Batıkent Kampüsünden 5’inci sınıf öğrencisi Begüm Tofan, matematikte birincilik kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bunun yanı sıra, 1'inci dereceli diploma başarısı elde etti. Kolejin Matematik Bölüm Başkanı Arzu Kılıç “Türkiye olarak yoğun çalışmalarımızın sonucunda yarışmadan 8 ülke içinden büyük başarı ile ayrıldık” dedi.

Yarışmaya dünyanın her yerinden öğrenciler katıldı.

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Yoğun çalışınca başarı geldi

  • Öğrencilerin yarışmaya çok çalışarak hazırlandığını aktaran Kılıç, “Yarışmada resmi dil olarak Bulgarca, Çekçe, Çince, İngilizce, Rusça ve Türkçe kullanıldı.

Bu yarışmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında da katılmış ve birincilik derecesiyle altın madalya ve birinci dereceli diploma başarısı kazanmıştık. Yoğun çalışma sonucunda öğrencimiz Begüm Tofan, hak ettiği başarıyı elde etti ve hepimizi gururlandırdı” diye konuştu.

Bu sene 1. Dereceli Diplomanın yanı sıra Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya branşlarında düzenlenen finalde 49 tane 2. Dereceli Diploma, 86 tane 3. Dereceli Diploma, 47 tane Katılımcı Diploması olmak üzere toplam 183 Diploma aldık. URFODU’ya ülkemizden bu yıl 301 okul katıldı.

Öğrencilerimizin başarılarına katkısı olan tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı

Türk öğrenci, bilim ve teknoloji yarışmasında dünya birincisi oldu
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Türk öğrenci, bilim ve teknoloji yarışmasında dünya birincisi oldu
Bilim ve teknoloji yarışmasında dünya birincisi olan Naim Harun Çerkezi, Brezilya'dan İstanbul'a geldi. Naim Harun Çerkezi,
"Projem buhar makinelerini kullanarak 3 boyutlu görsel sistem elde etmekti, bu konuda başarı sağladık" Okyanus Kolejleri Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanı Doğanay, "2 yıllık bir çalışma ile altın madalyanın sahibi olduk" dedi.


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