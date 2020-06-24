Türkiye'den bir internet girişiminin daha satışı gerçekleşti

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Türkiye'de son 200 yılda 700'den fazla hortum yaşandı: Büyükçekmece'de 106 yıl önce de benzer noktada bir hortum oldu

Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman, "Türkiye'de bugüne kadar gerçekleşmiş 700 küsur hortumu tespit ederek kayıt altına aldık. Bunların ilki de 1818 yılında Çeşme'deki hortuma kadar gidiyor" dedi. Kahraman, "Son 5 yılda İstanbul ve Kocaeli sınırları içerisinde 13 hortum kaydımız var. Bu hortumlar birden fazla mekanizmayla oluşuyor. Türkiye tarihinde en ölümlü hortum kaydı 1930 yılında Edirne'de kaydedildi. O hortumda 20 kişi hayatını kaybetti" şeklinde konuştu. Kahraman, dün Büyükçekmece'de görülen hortumun nedeninin süper hücreyle ilgili olduğunu tahmin ettiğini ve 106 yıl önce de benzer noktada bir hortumun meydana geldiğini söyledi.