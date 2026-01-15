Türkiye'nin NATO'ya yazılım ihracatı Yunanistan’ı rahatsız etti

NATO'nun, modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzalaması Yunan siyasetinde tartışmaya yol açtı.
NATO, modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan ve havada, karada, denizde bulunan tüm dost unsurların birbirleriyle aynı dili konuşmasını ve aynı resmi görmesini sağlayan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzaladı.
Bu yazılım sayesinde ihbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgileri paylaşıyor.
HAVELSAN'ın bu ihracat başarısı Yunan siyasetinde gündem konusu oldu. Yunan siyasetçi, Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye'nin teknolojik hamlelerine karşı "yetersiz kalmakla" veya "stratejik hatalar yapmakla" eleştirdi.
HAVELSAN'ın NATO ile yazılım anlaşmasına dikkati çeken Kyrtsos, bu durumun Yunanistan'ın savunma sırları için bir risk oluşturabileceğini iddia etti.
Türk yazılımı kullanılması Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili'ni tedirgin etti
Kyrtsos, Yunan hükümetine, Türkiye'nin bu alandaki yükselişine karşı daha dikkatli olması gerektiği konusunda eleştiri yöneltti. Kyrtsos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: