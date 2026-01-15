Yeni Şafak
Türkiye'nin NATO'ya yazılım ihracatı Yunanistan’ı rahatsız etti

14:5715/01/2026, Perşembe
AA
Türkiye NATO'ya yazılım ihraç etti: Yunanistan'da "sinirler" gerildi
NATO'nun, modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzalaması Yunan siyasetinde tartışmaya yol açtı.

NATO, modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan ve havada, karada, denizde bulunan tüm dost unsurların birbirleriyle aynı dili konuşmasını ve aynı resmi görmesini sağlayan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzaladı.

⁠Bu yazılım sayesinde ihbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgileri paylaşıyor.

HAVELSAN'ın bu ihracat başarısı Yunan siyasetinde gündem konusu oldu. Yunan siyasetçi, Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye'nin teknolojik hamlelerine karşı "yetersiz kalmakla" veya "stratejik hatalar yapmakla" eleştirdi.

HAVELSAN'ın NATO ile yazılım anlaşmasına dikkati çeken Kyrtsos, bu durumun Yunanistan'ın savunma sırları için bir risk oluşturabileceğini iddia etti.

Türk yazılımı kullanılması Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili'ni tedirgin etti

Kyrtsos, Yunan hükümetine, Türkiye'nin bu alandaki yükselişine karşı daha dikkatli olması gerektiği konusunda eleştiri yöneltti. Kyrtsos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gelişiminin bir göstergesi de Türk HAVELSAN'ın, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı olarak, NATO ile imzaladığı sözleşmedir. Bu sözleşme erken uyarı uçakları, savaş uçakları, savaş gemileri, radar sistemleri, kara birimleri ve füze sistemleri arasındaki iletişim koordinasyonunu destekleyecek yazılımın tedarikini kapsamaktadır. NATO ile Yunan koordinasyonu için Türk yazılımı kullanılması, savunma sistemimizin gizli bilgilerine sızılması konusunda yüksek bir Türk nüfuzu olasılığı anlamına gelmektedir.
Türkiye'nin savunma teknolojisi ve savaş sanayi meselelerinde NATO ve Avrupa düzeyindeki ilerleyişi, hükümet liderliğini düşündürmelidir."



