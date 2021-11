Twitter Spaces sohbetleri için oturum açma zorunluluğunu kaldırıyor

Twitter, Spaces'in potansiyel dinleyicisini geliştirmek istiyor ve buna dair çalışmalara devam ediyor. Bu nedenle sesli görüşmeleri herkesin hatta bir hesaba kaydolmak istemeyenlerin bile kullanıma sunuyor.

Artık kanalı oluşturanlar ya da dinleyiciler herhangi bir Spaces sesli yayınına doğrudan bir bağlantı gönderebilir. Böylece Twitter hesabı olmayanlar da oturum açmak zorunda olmadan sohbeti dinleyebilir.

have friends not on Twitter? that's weird but now you can share direct links to your Spaces and they can listen in via web without being logged in — Spaces (@TwitterSpaces) November 4, 2021

Web sitesi, canlı yayın sohbetleri başladığından beri Spaces'i paylaşmayı ve keşfetmeyi kolaylaştırmak için giderek daha fazla özellik ekliyor. Temmuz'da sesli sohbetlere ve beraberindeki hashtag'lere bağlanarak doğrudan Spaces'ten yeni tweet'ler oluşturulmasına izin verildi. Ekim'de ise iPhone uygulamasında Spaces sekmesi sunularak kullanıcılara sesli şovları tek bir yerde toplamanın yolunu sundu.

