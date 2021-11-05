Teknoloji Twitter Spaces sohbetleri için oturum açma zorunluluğunu kaldırıyor
İNTERNET

Twitter Spaces sohbetleri için oturum açma zorunluluğunu kaldırıyor

Twitter, Spaces'i çok daha geniş bir kitleye yaymak adına çalışmalara devam ediyor. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte artık sesli görüşmeleri dinlemek için oturum açmaya gerek kalmıyor. Yani aslında Twitter hesabı olmayanlar da Spaces'te ilgisini çeken sohbetleri dinleyebiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter Spaces sohbetleri için oturum açma zorunluluğunu kaldırıyor
Twitter

Twitter, Spaces'in potansiyel dinleyicisini geliştirmek istiyor ve buna dair çalışmalara devam ediyor. Bu nedenle sesli görüşmeleri herkesin hatta bir hesaba kaydolmak istemeyenlerin bile kullanıma sunuyor.

Artık kanalı oluşturanlar ya da dinleyiciler herhangi bir Spaces sesli yayınına doğrudan bir bağlantı gönderebilir. Böylece Twitter hesabı olmayanlar da oturum açmak zorunda olmadan sohbeti dinleyebilir.

Web sitesi, canlı yayın sohbetleri başladığından beri Spaces'i paylaşmayı ve keşfetmeyi kolaylaştırmak için giderek daha fazla özellik ekliyor. Temmuz'da sesli sohbetlere ve beraberindeki hashtag'lere bağlanarak doğrudan Spaces'ten yeni tweet'ler oluşturulmasına izin verildi. Ekim'de ise iPhone uygulamasında Spaces sekmesi sunularak kullanıcılara sesli şovları tek bir yerde toplamanın yolunu sundu.

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