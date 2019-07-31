Teknoloji Uzay hukuku Türkiyede masaya yatırılacak
BİLİM

Uzay hukuku Türkiye'de masaya yatırılacak

Uzay araştırmalarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, 23-26 Eylül tarihlerinde uzay hukuku alanında gerçekleştirilecek önemli bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi AA
İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) desteğiyle düzenlenecek konferansta, uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konular ele alınacak.
İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) desteğiyle düzenlenecek konferansta, uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konular ele alınacak.

Uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konuların tartışılacağı Birleşmiş Milletler (BM) Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı, 23-26 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Uzaya dair araştırmalarını Türkiye Uzay Ajansının kuruluşuyla kurumsallaştıran Türkiye, bu konunun hukuki ve idari yönüne ilişkin çalışmalara da başladı.

Türkiye, bu kapsamda düzenlenecek önemli bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

BM Uzay İşleri Ofisinin en önemli etkinliklerinden olan "BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı", Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Uzay Ajansı ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) iş birliğinde 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Kayıt için son gün 9 Ağustos

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) desteğiyle düzenlenecek konferansta, uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konular ele alınacak.

Yaklaşık 200 kişilik uluslararası uzman grubunun hazır bulunacağı öngörülen konferansın katılımcıları, ülkelerinin uzay alanında çalışan üst düzey idareci ve hukukçularından oluşacak.

Ülkelerindeki uzay hukukuna dair kapasite geliştirme faaliyetlerinde aktif yer alan ve politika gelişimine katkıda bulunan birçok akademisyen de konferansta yer alacak.

Konferansa katılmak isteyenler, TÜBİTAK'ın internet sayfasında belirtilen adreslerden 9 Ağustos'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Hukuki kapasitenin gelişimi hedefleniyor

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Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı serisinin temelleri BM Uzay Hukuku ve Politikası çalıştaylarına dayanırken, 2002'den bu yana 10 farklı ülkede gerçekleştirilen çalıştaylarda uzay faaliyetlerinin hukuki ve idari boyuttaki kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kapsamı ve katılımcı yelpazesini genişletmeyi amaçlayan bu serinin ilk konferansı, geçen yıl Rusya'da yapıldı. Türkiye, bu konferansa panelist ve izleyici olarak katıldı.

Türkiye açısından önemi

BM Uzay İşleri Ofisi, Türkiye'nin de üye olduğu BM Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesinin (COPUOS) belirlediği stratejiler çerçevesinde, belirli konularda kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı amaçlı etkinlikler düzenliyor. Uzay teknolojileri ve uygulamalarının yanı sıra idari ve hukuki konularda da etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Uzay hukuku ve politikası alanında dünya çapında önde gelen uzmanların katılacağı organizasyon, Türkiye açısından uluslararası bilinirlik ve ülkenin prestiji açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin ilgili kurumlarından bu alanda çalışan uzmanların konferansa katılımının, yurt içinde uzay alanında kurumsallaşmaya yönelik somut adımların atıldığı bir dönemde faydalı olacağı düşünülüyor.

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