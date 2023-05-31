Uzmanlar yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı

CAIS tarafından çevrim içi yayımlanan bildiride, yapay zeka uzmanları, gazeteciler, politika yapıcılar ve kamunun, yapay zekadan kaynaklanan önemli ve acil riskleri giderek daha fazla tartıştığı ve birçok kişinin bu konuda endişelerini dile getirdiği kaydedildi.