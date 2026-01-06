Vivo, yeni Y50 serisiyle 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. Y50s 5G ve Y50e 5G modelleri, markanın orta segmentte geniş kullanıcı kitlesine hitap etme stratejisinin son örnekleri olarak tanıtıldı. Her iki cihazda da 5G desteği, güncel donanım tercihleri ve dengeli fiyatlandırma yaklaşımı öne çıkıyor.





Giriş seviyesinde performans odaklı yaklaşım

Serinin daha güçlü modeli olan Vivo Y50s 5G, 6,7 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekranla geliyor. Yüksek yenileme hızı sunan bu panel, MediaTek Dimensity 7050 işlemciyle destekleniyor. 80W hızlı şarj özelliği ise cihazın kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale gelmesini sağlıyor. Vivo, bu modelle orta segmentte akıcı kullanım ve hızlı şarj beklentisini aynı potada buluşturmayı amaçlıyor.





Daha erişilebilir alternatif: Y50e 5G

Vivo Y50e 5G ise daha ekonomik bir seçenek olarak konumlandırıldı. Dimensity 6300 yonga setiyle gelen cihaz, 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla günlük kullanımda uzun pil ömrü vadediyor. Donanım tercihleri, temel ihtiyaçlara odaklanan kullanıcıları hedefleyen bir denge sunuyor.





Kamera ve fiyatlandırma detayları