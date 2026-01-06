Vivo, 2026’nın başında Y serisini iki yeni akıllı telefonla genişletti. Vivo Y50s 5G ve Vivo Y50e 5G, Dimensity işlemciler, yüksek yenileme hızına sahip ekranlar ve hızlı şarj desteğiyle orta segmentte rekabeti artırmayı hedefliyor. Uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken modeller, özellikle 5G bağlantı ve günlük kullanım performansına odaklanıyor.
Vivo, yeni Y50 serisiyle 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. Y50s 5G ve Y50e 5G modelleri, markanın orta segmentte geniş kullanıcı kitlesine hitap etme stratejisinin son örnekleri olarak tanıtıldı. Her iki cihazda da 5G desteği, güncel donanım tercihleri ve dengeli fiyatlandırma yaklaşımı öne çıkıyor.
Giriş seviyesinde performans odaklı yaklaşım
Serinin daha güçlü modeli olan Vivo Y50s 5G, 6,7 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekranla geliyor. Yüksek yenileme hızı sunan bu panel, MediaTek Dimensity 7050 işlemciyle destekleniyor. 80W hızlı şarj özelliği ise cihazın kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale gelmesini sağlıyor. Vivo, bu modelle orta segmentte akıcı kullanım ve hızlı şarj beklentisini aynı potada buluşturmayı amaçlıyor.
Daha erişilebilir alternatif: Y50e 5G
Vivo Y50e 5G ise daha ekonomik bir seçenek olarak konumlandırıldı. Dimensity 6300 yonga setiyle gelen cihaz, 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla günlük kullanımda uzun pil ömrü vadediyor. Donanım tercihleri, temel ihtiyaçlara odaklanan kullanıcıları hedefleyen bir denge sunuyor.
Kamera ve fiyatlandırma detayları
Her iki modelde de 50 megapiksel ana kamera yer alıyor. Yapay zekâ destekli yazılım özellikleriyle güçlendirilen kamera sistemi, günlük fotoğraf çekimleri için yeterli bir performans sunmayı hedefliyor. Vivo Y50e 5G, Çin pazarında 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle 1.499 yuan seviyesinden satışa çıktı. Vivo Y50s 5G ise 6 GB RAM ve 256 GB depolama kombinasyonuyla 1.799 yuan başlangıç fiyatına sahip. Modelin 8 GB ve 12 GB RAM alternatifleri de bulunuyor.