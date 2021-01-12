WhatsApp hesabı nasıl silinir?

Yeni kullanıcı sözleşmesi gereği WhatsApp yerine alternatif uygulamalara yönelmek isteyenlerin sayısı epey fazla. Hatta milyonlarca kişi gerek BiP gerekse Viber, ya da Signal gibi uygulamalara geçiş yapıyor.

Bununla birlikte doğal olarak WhatsApp'ıkaldırmak ve hesabıtamamensilmek gibi konular da fazlasıyla gündeme geliyor.

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WhatsApp hesabını silme yöntemi WhatsApp hesabı birkaç adımda silinebiliyor.

WhatsApp hesabını silmek isteyenler Ayarlar / Hesap / Hesabımı Sil seçeneği üzerinden işlemi gerçekleştirebilirler. Adımlar onaylandığında işlem tamamlanıyor ve WhatsApp hesabınız otomatik olarak siliniyor. Daha sonrasında uygulamayı telefonunuzdan kaldırabilirsiniz.