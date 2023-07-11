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Teknoloji

WhatsApp yeni özelliği test ediyor: Anonim olarak iletişim kurulabilecek

WhatsApp, topluluklar ve gruplar üzerinde kullanıcıların numaralarını gizleyebilme özelliğini test ediyor. Gizlenen numaraları katılımcılar göremezken yalnızca grubun yöneticilerinin görebileceği kaydedildi.

10:30 . 11/07/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

WhatsApp, artık kullanıcıların topluluklarda, duyuru gruplarında telefon numaralarını gizleyebilmelerine olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların telefon numaraları yalnızca topluluk yöneticileri tarafından görüntülenebiliyor. Böylelikle gruba dahil olan diğer katılımcılar WhatsApp grubu içerisinde telefon numaranızı göremeyecek.

İstek gönderme seçeneği bulunacak

Gizlilik açısından kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak olan bu özelliğin anonim olarak bir grup içerisinde iletişim kurmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca Telefon numarası gizli olan bir grup üyesiyle özel olarak iletişim kurabilmek için numarasını gizleyen kullanıcıya istek gönderme seçeneği bulunacağı belirtildi. Özellik şimdilik beta test kullanıcıları tarafından kullanılıyor olsa da yakın zamanda herkes için erişilebilir olması bekleniyor.



#WhatsApp
#anonim
#mesaj
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