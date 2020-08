Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: Özellikleri neler? Fiyatı kaç TL olacak?

Xiaomi Mi 10 Ultra 120 watt kablolu hızlı şarj desteğiyle geldi. Telefonun bataryası 4.500mAh özelliğe sahipken bu batarya Samsung'un yeni çıkardığı Galaxy S20 Plus ile aynı boyutta.

Xiami Mi 10 Ultra 23 dakikalık sarj ile tam kapasiteye ulaşıyor

Hızlı sarj özelliği çok önemli çünkü Xiaomi'nin iddiasına göre bu sayede telefon 23 dakika içinde tamamen şarj olurken beş dakika şarj ile de yüzde 41'e kadar doluyor.

Ultra ayrıca 50W kablosuz hızlı şarjı da destekliyor. Xiaomi, bu şekilde de 40 dakikada tam şarj alabileceğinizi iddia ediyor.

For our 10th Anniversary, we've prepared some products tailored for this important moment!



Meet the latest member of our #Mi10Series...#Mi10Ultra! #From10ToInfinity pic.twitter.com/qYBdAyJSLe — Xiaomi (@Xiaomi) August 11, 2020

Kamerası 120x yakınlaşabiliyor

Ultra ayrıca, 1 / 1.32 inç sensörlü 48 megapiksel kameraya sahip. Telefon; 120x hibrit zoom kamera ve 8K video kayıt yetenekleri de dahil olmak üzere etkileyici bir kamera dizisine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca 128 derecelik görüş alanına sahip 20 megapiksel ultra geniş kamera ve 12 megapiksel portre kamerası da var.

Level up your camera experience with #Mi10Ultra. #From10ToInfinity pic.twitter.com/e6axuchB3V — Xiaomi (@Xiaomi) August 11, 2020

Ekran hızı birinci sınıf

Xiaomi Mi 10 Ultra, 6.67 inç OLED ekran ile satışa çıkarken 120Hz yenileme hızıyla birinci sınıf görünüyor.

Bu, geleneksel bir 60Hz ekrana göre daha akıcı animasyonlara ve kaydırmaya olanak tanıyor. Tabi bunun bir dezavantajı da pili hızlı tüketmesi.

İşletim sistemi ise piyasadaki en hızlı Android telefonların çoğunda bulunan (Galaxy S20 ve S20 Ultra dahil) yonga seti olan Snapdragon 865 tarafından desteklenmektedir.

Xiami Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra kaç paradan satışa çıkacak?

Telefonun satışı 16 Ağustos'ta Çin'de başlayacak. Çin'de satış fiyatları ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama – 5299 Yuan (5.500 TL)

8 GB RAM + 256 GB depolama – 5599 Yuan (5.800 TL)

12 GB RAM + 256 GB depolama – 5999 Yuan (6200 TL)

16 GB RAM + 512 GB depolama – 6999 Yuan (7.200 TL)