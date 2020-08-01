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Teknoloji ASELSAN yerli ve milli biyometrik kimlik doğrulama sistemi geliştirdi
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Yeni kimliklerdeki sistem nasıl olacak?

ASELSAN yerli ve milli biyometrik kimlik doğrulama sistemi geliştirdi

Türkiye'nin yüz akı kurumlardan biri olan ASELSAN şimdi de biyometrik kimlik doğrulama sistemi tasarladı. Tamamen yerli ve milli olan bu sistem sayesinde yeni nesil akıllı TC kimlik kartları daha kapsamlı bir şekilde kullanılabilecek.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ASELSAN geliştirdiği birçok yerli ve milli sistemin arasına kimlik doğrulama sistemini de ekledi.

ASELSAN, yerli ve milli yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretimi için düğmeye bastı.

ASELSAN’ın Ağustos ayı bülteninde yerlı̇ ve mı̇llı̇ 'Bı̇yometrı̇k Kı̇mlı̇k Doğrulama ve Geçı̇ş Kontrol Sistemlerı̇' (BKDGKS) üretimi hakkında detaylı bilgi verildi. Ürettiği IP kameralar, kayıt altyapıları, plaka tanıma sistemleri, video analiz cihazları ve ihlal tespit sistemleriyle sektörde öncülük eden ASELSAN’ın, tesis güvenliği çözümlerini bütünleşik bir yapıda sunabilmek için artık BKDGKS üretimine başlayacağı ifade edildi.

  • Bültende, "Bu kapsamda, yerli ve milli teknoloji yaratma hedefi olan girişimci şirketleri destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturma amacındaki ASELSAN ile güvenlik ve bilişim sektörünün yenilikçi firmalarından BKDGKS üreticisi ONES Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında ürün ortaklığı anlaşması imzalandı. ONES ile imzalanan anlaşma kapsamında firmanın BKDGKS ürünleri ASELSAN mühendislik ve kalite süreçlerinden geçirilecek ve yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretilerek yeni güvenlik çözümleri oluşturulacak" ifadelerine yer verildi.

ASELSAN'ın ürettiği Karagöz İdlib semalarında
DÜNYA
ASELSAN'ın ürettiği Karagöz İdlib semalarında


DHA
Sistem hazır


TÜBİTAK ile iş birliği yapacaklar


Ayrıca BKDGKS cihazlarının geliştirilmesi ve bu alanda teknik yetkinlik aktarılması hususlarında iş birliğini sağlamak üzere, ASELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

Yapılan iş birliği ile TÜBİTAK’ın hem yazılımını hem güvenlik donanımını ürettiği Kimlik Erişim Cihazı (KEC) konusunda atılım yapılması ve üretilecek yeni nesil KEC ile ülke çapında bütünleşik güvenlik uygulamalarına öncülük edilmesi planlanıyor.

DHA
TÜBİTAK ile iş birliği de yolda.
  • Bu sayede yeni nesil akıllı TC kimlik kartlarının daha kapsamlı bir şekilde kullanılabilmesi, elektronik ortamda daha hızlı ve güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yapılması ve ‘Güvenli Türkiye’ vizyonuna bir adım daha yaklaşılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında biyometrik veri doğrulaması ve geçiş kontrolü uygulamaları Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Üretilen yerli cihazlar ve kurulan altyapı sayesinde biyometrik veriye çok hızlı bir şekilde ulaşılabilecek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kimlik kullanımının yaygın olduğu kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümler yerli ve milli teknolojiyle karşılanır hale gelecek.

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