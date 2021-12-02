Teknoloji YouTube 2021in çıkış yapanlarını açıkladı Serdar Tuncerin kurduğu MyMecra ilk üçe girdi
SOSYAL MEDYA

YouTube 2021’in çıkış yapanlarını açıkladı: Serdar Tuncer'in kurduğu MyMecra ilk üçe girdi

Youtube, Türkiye dahil 17 ülke için hazırladığı '2021 en popüler 10' listesini duyurdu. Trend videolar, popüler içerik üreticileri ve müzik videoları gibi listelerin bulunduğu tabloda, '2021’in çıkış yapan içerik üreticileri' listesinin üçüncü sırasında Serdar Tuncer'in kurduğu MyMecra YouTube kanalı yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YouTube 2021’in çıkış yapanlarını açıkladı: Serdar Tuncerin kurduğu MyMecra ilk üçe girdi
Serdar Tuncer

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen yaklaşık iki yılda, milyonlarca insan eve kapandı. Bu süreçte vakit geçirmek için dizi, film ve videoların izlenmeleri en üst seviyeye ulaştı.

Dünyanın en büyük içerik platformlarından YouTube, bu yıl en çok izlenen videoları yayınladı.

Üçüncü sırada

Televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer'in kurduğu MyMecra kanalı listede üçüncü sırada yerini aldı. Tuncer, haberi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

  • Paylaşımda "YouTube Türkiye 2021 yılının en iyilerini açıkladı. En iyi çıkış yapan içerik üretici dalında @mymecra 3. sırada. Alkışlama işareti Dua ve desteğinizle güzeliz. Beraber yürüyelim" ifadeleri yer aldı.

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