YouTube 2021’in çıkış yapanlarını açıkladı: Serdar Tuncer'in kurduğu MyMecra ilk üçe girdi

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen yaklaşık iki yılda, milyonlarca insan eve kapandı. Bu süreçte vakit geçirmek için dizi, film ve videoların izlenmeleri en üst seviyeye ulaştı.

Dünyanın en büyük içerik platformlarından YouTube, bu yıl en çok izlenen videoları yayınladı.

Üçüncü sırada

Televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer'in kurduğu MyMecra kanalı listede üçüncü sırada yerini aldı. Tuncer, haberi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Paylaşımda "YouTube Türkiye 2021 yılının en iyilerini açıkladı. En iyi çıkış yapan içerik üretici dalında @mymecra 3. sırada. Alkışlama işareti Dua ve desteğinizle güzeliz. Beraber yürüyelim" ifadeleri yer aldı.

YouTube Türkiye 2021 yılının en iyilerini açıkladı. En iyi çıkış yapan içerik üretici dalında @mymecra 3. sırada. 👏

Dua ve desteğinizle güzeliz.

Beraber yürüyelim.https://t.co/NGUoW04Vwj REKLAM December 2, 2021