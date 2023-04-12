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TOKİ’den indirimli ev, iş yeri ve arsa kampanyası müjdesi: Başvurular ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ indirim kampanyası başlattıklarının bilgisini paylaştı. Bakan Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanya duyurdu. Peki TOKİ indirim oranı yüzde kaç? İşte TOKİ yeni indirim kampanyasının detayları

11:40 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ indirim kampanyası başlatıyor

TOKİ indirim kampanyası başlatıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren bir kurum olan TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanya duyurdu.

TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlara yönelik müjdeli haberi paylaşan Bakan Kurum, “Biliyorsunuz, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. Tabi TOKİ’miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur.” ifadelerine yer verdi.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, “Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan’da başlatıyoruz.” dedi.

TOKİ konut, arsa ve işyeri peşin ödeme indirim oranı ne kadar?

  • Bakan Kurum müjdeli haberinde, TOKİ’ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyası rakamları hakkında ise, “TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkânı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” bilgisine yer verdi.
#toki
#toki indirim kampanyası
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
37 dakika önce
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