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Trabzonspor - Kızılyıldız maçı için geri sayım!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Trabzonspor Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Grubun ilk maçı Ferençvaroş karşısında 3-2 mağlup olan bordo mavililer Kızılyıldız maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Kızılyıldız maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız ile mücadele edecek. Gruplara istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, 14 maçlık Avrupa galibiyeti hasretine son vermek istiyor.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?

15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Trabzonspor Kızılyıldız'ı konuk edecek.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 19:45'te oynanacak karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Trabzonspor - Kızılyıldız maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇININ ANTRENMAN VE BASIN TOPLANTISI PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Trabzonspor’un Kızılyıldız ile oynayacağı maçın öncesi antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu. Buna göre bordo-mavili takım,14 Eylül Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.00’de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecektir.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Kaptan Uğurcan Çakır saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Misafir takım Kızılyıldız ise aynı gün (14 Eylül Çarşamba) saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesinde saat 18.30’da Kızılyıldız Teknik Direktörü ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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