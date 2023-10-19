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İsrail ve Filistin'de görev yapan gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

GSM operatörleri İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden gazetecilere ücretsiz dakika, kısa mesaj ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlandığını açıkladı.

12:10 . 19/10/2023 Perşembe
DHA
Ulaştırma Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Bakan Uraloğlu, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de işlediği insanlık dışı vahşeti dünya kamuoyuna duyurmak için zor şartlarda görevlerini yerine getiren gazeteci arkadaşlarımıza, iletişim konusunda sıkıntı yaşamamaları adına GSM operatörlerimizin iş birliği ile ücretsiz dakika, SMS ve sınırsız internet ile uluslararası dolaşım hakkı sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak; devletimiz ve bakanlığımız ile bölgedeki gazetecilerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. İsrail'in Gazze halkına yaşattığı vahşeti dünyaya duyurmaya, bütün insanlığın sesi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İsrail'i işlediği insanlık suçu dolayısıyla kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

TURKCELL GAZETECİLERE ÜCRETSİZ İLETİŞİM TANIDI

Turkcell, İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı tanınması talimatı vermesinin ardından GSM operatörleri de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Turkcell'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'nin büyük acısını derinden paylaşıyoruz. Bölgedeki müşterilerimizin iletişimlerine destek olmak için ücretsiz dakika, SMS ve internet tanımlıyor; Filistin'de görev yapan tüm basın mensuplarımıza ücretsiz ve sınırsız uluslararası iletişim hakkı sağlıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."



#turkcell
#vodafone
#türk telekom
#gazetecilere ücretsiz internet
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