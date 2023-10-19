Türkiye’de en hızlı internet hizmeti sağlayan firmalar Speedtest tarafından açıklandı. Hemen hemen her evde bulunan ve günümüzün temel ihtiyaçlarından biri arasında yer alan internet birçok alanda önemli bir rol oynuyor. İş, eğlence ve iletişim gibi farklı alanlarda kullanılan internetin kesintisiz ve hızlı olması kullanıcıların ilk tercih sebebi. Bu kapsamda evine internet alacak veya mevcut internet sağlayıcısını değiştirecek birçok kişi ‘En hızlı internet hangisi?’ sorusunun yanıtını arıyor. İşte 17 Ekim 2023 Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcıları.