FIFA 2022 Aralık Dünya Sıralaması

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi.
TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Kupada yer almayan A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44. oldu.
FIFA 2022 ARALIK DÜNYA SIRALAMASI
1 Brazil 1840.77
2 Argentina 1838.38
3 France 1823.39
4 Belgium 1781.3
5 England 1774.19
6 Netherlands 1740.92
7 Croatia 1727.62
8 Italy 1723.56
9 Portugal 1702.54
10 Spain 1692.71
11 Morocco 1672.35
12 Switzerland 1655.02
13 USA 1652.74
14 Germany 1646.91
15 Mexico 1635.78
16 Uruguay 1627.45
17 Colombia 1612.78
18 Denmark 1608.11
19 Senegal 1603.98
20 Japan 1593.08
21 Peru 1564.3
22 Poland 1559.83
23 Sweden 1558.45
24 IR Iran 1551.73
25 Korea Republic 1539.49
26 Ukraine 1536.99
27 Australia 1533.97
28 Wales 1530.28
29 Serbia 1526.46
30 Tunisia 1526.2
31 Chile 1506.91
32 Costa Rica 1500.18
33 Cameroon 1499.3
34 Austria 1497.24
35 Nigeria 1494.32
36 Hungary 1493.33
37 Russia 1491.26
38 Czechia 1490.61
39 Egypt 1490.34
40 Algeria 1486.72
41 Ecuador 1477.32
42 Scotland 1476.94
43 Norway 1475.05
44 Türkiye 1465.38
45 Mali 1449.05
46 Paraguay 1445.06
47 Côte d'Ivoire 1441.49
48 Republic of Ireland 1438.59
49 Saudi Arabia 1438.13
50 Burkina Faso 1434.81
❌Yine yokuz. pic.twitter.com/8ofTVhB0n7
❌Yine yokuz. pic.twitter.com/8ofTVhB0n7— SPOR (@yenisafakspor) December 21, 2022