Tweet düzenleme butonu kaç para olacak?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu twitter’da, yüksek takipçisi olan kullanıcıların yazım hatası sebebiyle zor durumda kaldığı zamanlar olabiliyor. Yoğun talep sonrasında Twitter paylaşım yaptıktan sonra düzenlemelerine izin vereceği tweet düzenleme butonu üzerinde çalıştığını duyurdu.

TWEET DÜZENLEMEYİ KİMLER YAPABİLECEK?

Bu özellik yalnızca Twitter Blue aboneleri tarafından kullanılabilecek.

KAÇ KERE DÜZENLEME YAPILABİLECEK?

Twitter Blue kullanıcıları attıkları tweet’leri 30 dakika içerisinde tam 5 defa düzeltebilecekler.

TWEET DÜZENLEME FİYATI NE KADAR?

Dolayısıyla aylık 4.99 dolar abonelik ücretini gözden çıkaran kullanıcılar bir dizi özellikle birlikte bu yeni butona da erişebilecek. Abonelik hizmetinin Türkiye’de ne zaman kullanıma açılacağı ve kaç para olacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat geçtiğimiz dönemde iOS kullanıcıları için App Store’da 30,99 TL, Android kullanıcıları için Play Store’da 47,99 TL olacak şekilde listelenmişti.

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TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER?

> Reklamsız Makaleler: ABD merkezli popüler yayıncılardan oluşan bir ağda reklamsız okuma deneyimi.

> En Popüler Makaleler: Ağında son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere kolayca göz at.

> Okuyucu: Uzun tweet dizilerini okumanın daha kolay yolu. Tweet dizisinin üst kısmındaki okuyucu simgesine dokunarak Okuyucu özelliğini açın veya bunu metin boyutunuzu değiştirmek için kullanın.

> Yer İşareti Klasörleri: Yer İşaretlerini klasörlerde düzenleyerek bitmeyen kaydırma sürecinden kurtul.

> Gezintiyi kişiselleştir: En çok kullandığın sayfaları sekme çubuğundan ayarla.

> Uygulama Teması: Twitter deneyimin için yalnızca senin görebileceğin yeni bir tema rengi seç.

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> Daha uzun videolar yükle: Paylaşacak daha fazla şeyin olduğunda 10 dakikaya kadar videolar yükleyip tweetleyebilirsin.

> Sabitlenen sohbetler: Favori sohbetlerini Direkt Mesaj gelen kutunun en üstüne sabitlemek için sohbeti kaydır.