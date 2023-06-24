VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURUSU ne zaman, şartlar neler? | Kimler vatandaşlık maaşı alabilir?

‘Vatandaşlık maaşı nedir, şartları nelerdir?’ sorusu Aile Destek Programı kapsamında gündemde yerini aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Derya Yanık vatandaşlık maaşı için müjdeyi vermişti. Vatandaşlık maaşı nedir, kaç para olacak? Şartlar neler? İşte detaylar.

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLİR, ŞARTLAR NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde;

'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz.

Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Derya Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamalarında bulundu.

E-DEVLET VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlık maaşı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili kurumlara şahsen yapılabilir. Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sunmak yeterlidir. Başvuru sonucu, bakanlık tarafından değerlendirilerek onaylanır veya reddedilir. Onaylanan başvurulara, her ay düzenli olarak vatandaşlık maaşı ödenir.

Vatandaşlık maaşı miktarı, ailenin gelir durumu, hane sayısı, engelli veya yaşlı varlığı gibi kriterlere göre değişmektedir. Ancak ortalama olarak, vatandaşlık maaşı alan bir kişiye 500 TL civarında bir ödeme yapılmaktadır. Vatandaşlık maaşı ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılmaktadır.



















