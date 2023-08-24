‘Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir, nasıl çalışır, ne zaman devreye alınacak?’ soruları futbol tutkunlarının gündeminde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısında yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından yarı otomatik ofsayt sistemi hakkında araştırmalar arttı. Detaylar haberimizde.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIR, NE ZAMAN DEVREYE ALINACAK?

Yapılan açıklamada 10 milyon Euro’luk yatırım yapılan yarı otomatik ofsayt sisteminin ikinci yarıdan itibaren devreye alınacağı belirtildi.

Türkiye’nin FIFA dünya sıralamasında 43. sıradan 41. sıraya yükselmesiyle beraber önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 2 ve Konferans Ligi’ne 1 takım gideceği de duyuruldu.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun marka değerinin artırılması ve kulüpler arasında adil rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu doğrultuda göreve geldiğimiz ilk günden bu yana adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışıyla önemli projelere imza attık. Dijital hakem atama sistemi, gözlemcilik ve mentorluk yapısının değişimi, Hakem Akademisi ve Avrupa'dan alanında en iyi hakem hocaları ile düzenlediğimiz eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra Trendyol Süper Lig kulüplerimizin VAR ve hakem kararlarına ilişkin Merkez Hakem Kurulu'na itiraz ve bilgi talebinde bulunmasının önünün açılması ve yaklaşık 10 milyon euro yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız yarı otomatik ofsayt sistemi futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır.

Görev süremizde UEFA ülkeler sıralamasında 2021-2022 sezonunda 20'nci sırada yer alan ülkemiz, kulüplerimizin aldığı başarılı sonuçlar ile 2023-2024 sezonunda 10'uncu sıraya; Milli Takımımız ise FIFA dünya sıralamasında 43'üncü sıradan 41'inci sıraya yükselme başarısı göstermiştir.

Elde edilen bu başarılar neticesinde önümüzdeki sezon Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2 ve Konferans Ligi'nde 1 olmak üzere Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele edecektir.

Kulüplerimizin başarılarının sürmesi amacıyla ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacakları Süper Lig karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirerek B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımımız ise EURO 2024 elemelerinde kazandığı 9 puanla grubunda lider durumdadır.

Ülkemiz ayrıca EURO 2032 UEFA Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma konusunda önemli bir yol kat etmiştir. İstikrardan yana bir anlayışla hem A Milli Futbol Takımımız hem de kulüplerimizin başarılarını taçlandırmak ve ülkemizin uluslararası alandaki marka değerini güçlendirmek Türkiye Futbol Federasyonu olarak birinci önceliğimiz olmaya devam etmektedir.

Türk futbolunda uzun yıllardır çözülemeyen kronik sorunlara odaklandığımız ve Avrupa'da sportif başarılar elde ettiğimiz bu süreçte Trendyol Süper Lig'in henüz ikinci haftası geride kalmışken futbol ailemizin mensupları tarafından sosyal medya, yazılı basın ve televizyonlar aracılığıyla Federasyonumuzu ilgilendiren konularda yapılan, kaos ortamını körükleyen açıklamaları üzülerek takip ediyoruz.

Köklü bir maziye ve tarihe altın harflerle kazınan başarılara sahip futbolumuzu suni gündemlerin uzağında tutmak ve yeni başarı hikayeleri yazmak için TFF'nin çabalarının yanı sıra amatör kulüplerden Süper Lig kulüplerine kadar futbolun her bir bileşeninin elini taşın altına koyması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Skor odaklı kısır çekişmeler ve hiçbir yere varmayan günlük tartışmalar yerine futbolumuzun gelecek vizyonuna odaklanan, oyunun güzelliklerini öne çıkaran, tüm paydaşların 'ben' değil 'biz' diyebildiği bir düşünce anlayışı Türk futbolunu çok daha ileriye taşıyacaktır.

Türk futboluna güvenin öncüsü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulüplerimize, başkanlarımızdan teknik direktörlerimize, futbolcularımızdan hakemlerimize kadar futbolumuzun paydaşlarının itibarına zarar verecek söz ve eylemlerde bulunanlara gerekli cezai yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini, Türk futbolunun yükselen trendini sürdürebilmesi için bu konuda tüm tarafların gerekli hassasiyeti göstermelerini beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."







