Özgün Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK BAĞKUR zamlı maaşların ödeneceği tarihi değişti mi?
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Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK BAĞKUR zamlı maaşların ödeneceği tarihi değişti mi?

Milyonlarca emeklinin gözü zamlı maaşların yatırılacağı tarihte... 2022 memur ve emekli maaş zammı 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. 2022 Ocak zammına göre memurlara yüzde 30.5 zam yapıldı. 15 Ocak'ta yatırılması beklenen zamlı emekli maaşları yatırılmadı. Peki, 2022 Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşların ödeneceği tarih değişti mi? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK BAĞKUR zamlı maaşların ödeneceği tarihi değişti mi?
emekli maaşı

Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı yüzde 25,46 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada en düşük emekli maaşının 2.500 TL olacağını duyurmuştu. İlave zam konusu ise halen meclisin gündeminde! Peki Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlara verilecek % 2,5’luk ek zam 15 Ocak'ta maaşlara yansımayacak. Nedeni Meclis'te kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi. 15 Ocak'ta memur maaşları yüzde 27.9 zamlı yatacak.

Milyonları ilgilendiren 18 maddelik ekonomi paketi için, meclis genel kurulunda mesai 3 gün devam etti teklifin 10 maddesi kabul edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 8 maddenin görüşmeleri ise 18 Ocak Salı günü yani yarına kaldı.

2022 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

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