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2023 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Kurban Bayramı’nın bulunduğu ay olan Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin için Hz. Muhammed (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” şeklinde buyurmuş. Peki, 2023 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

16:08 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zilhicce ayı

Zilhicce ayı

Zilhicce ayı başlangıcı ile Kurban Bayramı için geri sayım başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi içerisinde Zilhicce ayı tarihi ile ilgili bilgileri paylaşmıştı. Peki, 2023 Zilhicce ne zaman?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Zilhicce ayı bu yıl 19 Haziran Pazartesi başlayacak. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

ZİHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.

ZİLHİCCE NAMAZI NASIL KILINIR?

Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmaktadır. Bu namazda Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır. Bu namaza “ve veadna” namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır’dan (aleyhi selam) nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.



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#2023 zilhicce başlangıcı
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