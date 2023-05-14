14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor. Ankara seçim sonuçları, açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.

2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları ilçe ilçe belli olacak. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe sonuçları ile birlikte Ankara toplam seçim sonuçları yenisafak.com'da. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından Ankara canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.





14 Mayıs Ankara İttifak Seçim Oy Oranları

14 Mayıs 2023 Ankara ittifak seçim sonuçları, yenisafak.com seçim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

2023 Ankara AK Part, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları

14 Mayıs 2023 Ankara AK Part, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer partilerin oy oranları seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile, yenisafak.com seçim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları 2023

Ankara ilçe seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Ankara Milletvekilleri Listesi

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Ankara milletvekili adayları listeleri haberimizde.

AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Jülide Sarıeroğlu

Murat Alparslan

Zehranur Aydemir

Mustafa Hasgül

Ebru Kurban Yaldız

Muhammed Abdullah Özer

Osman Karaaslan

Hasan Erçelebi

Eyüp Gökhan Özekin

Edibe Sinem Ersoy

İlhami Teke

Muhammet Tarık Kuyrukcu

AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VEDAT BİLGİN

LÜTFİYE SELVA ÇAM

ORHAN YEGİN

ZEYNEP YILDIZ

OSMAN GÖKÇEK

KURTCAN ÇELEBİ

ABDULVAHAP ŞAHİN

CİHAN ANKARA

EJDER ONURSAL

SERVET TÜRKAYIK

BURCU GÖKALP

AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR

CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GAMZE TAŞÇIER

DENİZ DEMİR

OKAN KONURALP

SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)

DENİZ ÇAKIR

KEMAL AKKURT

AYSUN PALALI KÖKTAŞ

ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

HÜSEYİN CAN GÜNER

AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK

ARMAĞAN ERDOĞAN

CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT EMİR

SEMRA DİNÇER

İREM YAMAN

ORKUN KANBER

ALİRIZA ERBAY

ERDAL KİZİROĞLU

ÖZKAN OKTAN

FUNDA CENGİZ

EROL TOSUN

NURSEL ÖCAL

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN

AYLİN YAMAN

AHMET ERSEN ÖZSOY

MEHMET AKYÜREK

MEHTAP YÜCEL

MEMET YULA

ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI

ÖMER YILMAZ

ELMAS KÜBRA KARACA

HASAN CEM YILMAZ

İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KORAY AYDIN

AHMET EŞREF FAKIBABA

KEVSER OFLUOĞLU

YETKİN ÖZTÜRK

MİNE BAŞ

BURÇİN ÇİÇEK

METEHAN ERDEM

OSMAN TOPAL

ONUR HONDOROĞLU

ECE ÖZEN AKAN

AHMET ALTIPARMAK

AHMET ERENOĞLU

MUHAMMET ECEL

İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADNAN BEKER

SEDAT AKSAKALLI

UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

FATMA ÖZKAN

MUHARREM BEŞİR

RAMAZAN DEĞERLİ

ERDOĞAN YILDIRIM

FATMA GÜLÜMSER BİROL

NADİR ÇETİNKAYA

ÖZCAN DAĞGEÇ

ELMAS YAĞMUR

İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

FATİH KOCA

SEVİN ÇAĞLAYAN

TAMER KAYAALP

SERDAR SARGIN

MEHMET ARSLAN

KADRİYE ÜNLER

BERNA ŞAHİN

SEVGİ YALAV

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK

MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR

MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEVLÜT KARAKAYA

ÖNDER KAHVECİ

EYYÜP YILDIZ

İBRAHİM ÇİFTÇİ

OĞUZ YILMAZ

LEVENT ÇAĞLANCI

ŞENİZ SEZGİN

YİĞİT YILMAZ

SULTAN POLAT

FUNDA GÜLERER

MURAT KARAKURT

AHMET KARAGÖZ

ADNAN YİRİK

MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SADİR DURMAZ

ÖZGÜR BAYRAKTAR

NEVİN TAŞLIÇAY

AHMET SELİM YURDAKUL

CENGİZ ŞAHİN

TARKAN TOPER

EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

İLKAY UYAR KABA

ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

YUSUF TANIK

LEVENT UĞURLU

MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR YILDIRIM

ERKAN HABERAL

SEÇKİN ODABAŞI

FATİH ÇETİNKAYA

ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

HAYRİYE AYDIN

ERDİNÇ ÖLMEZ

YAŞAR YUKARIKIR

BAHRİ BATUHAN KURBAN

HÜSEYİN YILMAZ

UĞUR SADIK

ÖZNUR ÖZEN

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

Ankara Hakkında

Ankara, Türkiye'nin başkentidir ve Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan oldukça zengin olan Ankara ilimiz, önemli bir sanayi, ticaret ve turizm merkezidir.

Ankara'nın tarihi, 2.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Tarihte Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

Ankara'nın coğrafi yapısı, Orta Anadolu Bölgesi'nin tipik bir örneğidir. İl, yüksek platolar ve dağlar ile kaplıdır. İlin en yüksek dağı, 2.015 metre yüksekliği ile Işık Dağı'dır. Ankara'da, Kızılırmak Nehri ve Sakarya Nehri gibi büyük nehirler de yer almaktadır.

Ankara ilimizin ilçeleri, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ilçeleridir. Bu ilçelerin nüfus yoğunluğu, Ankara'nın merkez ilçesi olan Çankaya'da daha yüksektir.

Ankara ilimizin güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 5.639.076'dır. Ankara, Türkiye'nin en kalabalık 2. ili konumundadır ve nüfus yoğunluğu km² başına 158 kişi olarak hesaplanmaktadır. İlde yaşayan halkın büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır.

Ankara ilimiz, turizm açısından oldukça önemli bir yerleşim yeridir. İlin tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve modern şehir yaşamı turistlerin ilgisini çekmektedir. Anıtkabir, Ankara Kalesi, Kocatepe Camii, Hacı Bayram Camii, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi tarihi ve kültürel yapılar ile Altınkaya Barajı, Elmadağ Kayak Merkezi, Mogan ve Eymir Gölleri gibi doğal güzellikleri bulunur.



