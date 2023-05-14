Ankara seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor. Ankara seçim sonuçları, açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.
2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları ilçe ilçe belli olacak. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe sonuçları ile birlikte Ankara toplam seçim sonuçları yenisafak.com'da. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından Ankara canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.
14 Mayıs Ankara İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 Ankara ittifak seçim sonuçları, yenisafak.com seçim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
2023 Ankara AK Part, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 Ankara AK Part, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer partilerin oy oranları seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile, yenisafak.com seçim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Ankara Milletvekilleri Listesi
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Ankara milletvekili adayları listeleri haberimizde.
AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Yıldırım Tuğrul Türkeş
Jülide Sarıeroğlu
Murat Alparslan
Zehranur Aydemir
Mustafa Hasgül
Ebru Kurban Yaldız
Muhammed Abdullah Özer
Osman Karaaslan
Hasan Erçelebi
Eyüp Gökhan Özekin
Edibe Sinem Ersoy
İlhami Teke
Muhammet Tarık Kuyrukcu
AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
ABDULVAHAP ŞAHİN
CİHAN ANKARA
EJDER ONURSAL
SERVET TÜRKAYIK
BURCU GÖKALP
AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR
CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
GAMZE TAŞÇIER
DENİZ DEMİR
OKAN KONURALP
SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)
DENİZ ÇAKIR
KEMAL AKKURT
AYSUN PALALI KÖKTAŞ
ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
HÜSEYİN CAN GÜNER
AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK
ARMAĞAN ERDOĞAN
CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MURAT EMİR
SEMRA DİNÇER
İREM YAMAN
ORKUN KANBER
ALİRIZA ERBAY
ERDAL KİZİROĞLU
ÖZKAN OKTAN
FUNDA CENGİZ
EROL TOSUN
NURSEL ÖCAL
CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TEKİN BİNGÖL
UMUT AKDOĞAN
MESUT DOĞAN
AYLİN YAMAN
AHMET ERSEN ÖZSOY
MEHMET AKYÜREK
MEHTAP YÜCEL
MEMET YULA
ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI
ÖMER YILMAZ
ELMAS KÜBRA KARACA
HASAN CEM YILMAZ
İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL
İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR
İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR
MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEVLÜT KARAKAYA
ÖNDER KAHVECİ
EYYÜP YILDIZ
İBRAHİM ÇİFTÇİ
OĞUZ YILMAZ
LEVENT ÇAĞLANCI
ŞENİZ SEZGİN
YİĞİT YILMAZ
SULTAN POLAT
FUNDA GÜLERER
MURAT KARAKURT
AHMET KARAGÖZ
ADNAN YİRİK
MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SADİR DURMAZ
ÖZGÜR BAYRAKTAR
NEVİN TAŞLIÇAY
AHMET SELİM YURDAKUL
CENGİZ ŞAHİN
TARKAN TOPER
EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
İLKAY UYAR KABA
ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
YUSUF TANIK
LEVENT UĞURLU
MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YAŞAR YILDIRIM
ERKAN HABERAL
SEÇKİN ODABAŞI
FATİH ÇETİNKAYA
ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
HAYRİYE AYDIN
ERDİNÇ ÖLMEZ
YAŞAR YUKARIKIR
BAHRİ BATUHAN KURBAN
HÜSEYİN YILMAZ
UĞUR SADIK
ÖZNUR ÖZEN
TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?
Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.
Ankara Hakkında
Ankara, Türkiye'nin başkentidir ve Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan oldukça zengin olan Ankara ilimiz, önemli bir sanayi, ticaret ve turizm merkezidir.
Ankara'nın tarihi, 2.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Tarihte Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.
Ankara'nın coğrafi yapısı, Orta Anadolu Bölgesi'nin tipik bir örneğidir. İl, yüksek platolar ve dağlar ile kaplıdır. İlin en yüksek dağı, 2.015 metre yüksekliği ile Işık Dağı'dır. Ankara'da, Kızılırmak Nehri ve Sakarya Nehri gibi büyük nehirler de yer almaktadır.
Ankara ilimizin ilçeleri, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ilçeleridir. Bu ilçelerin nüfus yoğunluğu, Ankara'nın merkez ilçesi olan Çankaya'da daha yüksektir.
Ankara ilimizin güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 5.639.076'dır. Ankara, Türkiye'nin en kalabalık 2. ili konumundadır ve nüfus yoğunluğu km² başına 158 kişi olarak hesaplanmaktadır. İlde yaşayan halkın büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır.
Ankara ilimiz, turizm açısından oldukça önemli bir yerleşim yeridir. İlin tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve modern şehir yaşamı turistlerin ilgisini çekmektedir. Anıtkabir, Ankara Kalesi, Kocatepe Camii, Hacı Bayram Camii, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi tarihi ve kültürel yapılar ile Altınkaya Barajı, Elmadağ Kayak Merkezi, Mogan ve Eymir Gölleri gibi doğal güzellikleri bulunur.