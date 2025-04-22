2025 Ehliyet affı çıkacak mı? Sürücü affı gelecek mi?

EHİYET AFFI İÇİN BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR MU?

Son dönemde sosyal medyada, ehliyet affının geleceği yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Sürücüler, belirli suçlar nedeniyle ehliyetlerini kaybetmiş ve cezalarını tamamlamışken, affın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları ise bu tartışmalara son noktayı koydu.

BAKAN'DAN NET AÇIKLAMA: “EHLİYET AFFI GÜNDEMİMİZDE YOK”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok" ifadelerini kullanarak, ehliyet affı beklentilerine son verdi. Bu açıklama, konuya dair umutları yok etti.

EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜ SAYISI NE KADAR?

689 bin 946 sürücünün ehliyetinin geri verilmediği açıklandı. Ancak 2023 yılında, 2.5 milyon sürücünün ceza puanları silindi ve yaklaşık 10 bin sürücünün ehliyeti iade edildi.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Geçtiğimiz yıl sürücü hatalarından nedeniyle gerçekleşen trafik kazalarında 5 bin 500’e yakın kişi hayatını kaybetti. TBMM’de trafik cezalarına ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Kanun teklifinde aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme, dönüş kurallarına uymama gibi kuralları ihlal edenlere yönelik idari para cezalarının yükseltilmesi planlanıyor.















