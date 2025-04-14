23 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Özel sektör ve üniversiteler tatil olacak mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. 23 Nisan 2025 hangi güne denk geliyor, özel sektör, kamu çalışanları ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. 9 günlük bayram tatilinin ardından Nisan ayında yeniden çalışma ve öğrenim hayatına devam edilmeye başlandı. Şimdi ise gözler 23 Nisan resmi tatil mi, hangi gün sorusuna çevrildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi 2025? 23 Nisan okullar tatil mi, 23 Nisan üniversiteler tatil mi? İşte detaylar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, resmi daireler kapalı olacak.

23 NİSAN ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle, özel sektör çalışanları bağlı oldukları kurum kararlarına göre izin kullanabilecek. Özel sektörde 23 Nisan'da çalışanlar ise mesai ücreti alabilecek.

23 NİSAN OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan'da okullar ve üniversiteler tatil olurken, özel okullar ve üniversiteler de hizmet vermeyecek.

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