AGİ kalktı mı, devam ediyor mu?

2023 AGİ ne kadar olacak, Asgari geçim indirimi var mı, devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." dedi. Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

AGİ ne kadar?

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılmasının ardından kaldırılmıştı. Bakan Bilgin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında 'Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz ifadesini kullanmıştı.

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2023 asgari ücret AGİ var mı, devem edecek mi?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Asgari Ücretten alınmayan damga vergisi ve gelir vergisinin bu yıl içerisinde alınması beklenmiyor. Bu nedenle vergi iadesi olarak bilinen AGİ'nin önümüzdeki yıl içerisinde ödenmeyecek.

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