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Al Nassr 2. haftada ikinci yenilgiyi aldı: Al Nassr 0-2 Al Taawon Maç Özeti

Suudi Arabistan Pro Lig 2023-2024 sezonu 2. haftasında Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr evinde Al Taawon’u konuk etti. Al Taawon zorlu deplasmandan 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Goller dakika 20’ Leandre Tawamba ve 90’ Ahmed Bahusayn’dan geldi. Al Nassr bu sonuçla 2. haftada 2. yenilgisini aldı. Al Nassr - Al Taawon maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:43 . 19/08/2023 samedi
Yeni Şafak
Al Nassr 0-2 Al Taawon Maç Özeti

Al Nassr 0-2 Al Taawon Maç Özeti

Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig 2. haftasında evinde Al Taawon ile karşılaştı. Maç Al Taawon’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maç özeti ve puan durumu haberimizde.

AL NASSR - AL TAAWON MAÇ ÖZETİ

Al Nassr - Al Taawon maç özetini izlemek için

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ



#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Al Taawon
#Cristiano Ronaldo
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