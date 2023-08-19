Al Nassr 0-2 Al Taawon Maç Özeti
Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig 2. haftasında evinde Al Taawon ile karşılaştı. Maç Al Taawon’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maç özeti ve puan durumu haberimizde.
AL NASSR - AL TAAWON MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL TAAWON MAÇ ÖZETİ
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ
#Al Nassr
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