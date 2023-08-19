Suudi Arabistan Pro Lig 2023-2024 sezonu 1. haftasında Al İttifaq evinde Al Nassr’ı konuk etti. Al İttifaq Sadio Mane’li Al Nassr’ı 2-1 mağlup etti. Goller dakika 4’ Sadio Mane 47’ Robin Quaison ve 53’ Moussa Dembele’den geldi. Cristiano Ronaldo maçta forma giymedi. Al İttifaq - Al Nassr maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.