ALES 2 SONUÇ TAKVİMİ 2025: ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefi olan binlerce aday, 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen ALES/2 sınavının ardından sonuçları heyecanla bekliyor. ALES, yüksek lisans başvurularından öğretim görevliliği alımlarına kadar birçok sürecin kilit noktası. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre ALES sonuçlarının açıklanacağı gün belirlendi. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanma ihtimali var mı?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç sisteminden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

3. ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl gerçekleşecek diğer ALES sınav tarihi şöyle: