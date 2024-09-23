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Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

15:3423/09/2024, Monday
Yeni Şafak
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Ankara hava durumu
Ankara hava durumu

Ankara hava durumu, başkentli vatandaşlar tarafındana merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ankara'da önümüzdeki 5 gün içinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki Ankara’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu raporu.

Ankara için Meteoroloji tarafından hazırlanan program en güncel hava durumu tahminlerine göre, Ankara’da bu hafta parçalı bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Vatandaşlar, planlarını yaparken hava koşullarında göz önünde bulundurmakta olduklarını görüyor. Özellikle hafta boyunca yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önemli. İşte Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu anlık verileri.

Ankara Hava Durumu nasıl olacak? Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 18°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 26 Eylül 2024 Perşembe Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 27 Eylül 2024 Cuma Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.


#Ankara Hava Durumu
#Meteoroloji
#ankara 5 günlük hava durumu

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