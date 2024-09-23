Ankara hava durumu

Ankara için Meteoroloji tarafından hazırlanan program en güncel hava durumu tahminlerine göre, Ankara’da bu hafta parçalı bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Vatandaşlar, planlarını yaparken hava koşullarında göz önünde bulundurmakta olduklarını görüyor. Özellikle hafta boyunca yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önemli. İşte Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu anlık verileri.