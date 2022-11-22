Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın 22 Kasım 2022 fiyatları

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,55 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.041 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.043 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını da 6.950 satılıyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 22 Kasım 2022 canlı altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Gram altın fiyatı anlık alış 1.053,89 TL,
- Gram altın fiyatı anlık satış 1.055,92 TL,
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?
- Spot altın gram fiyatı alış anlık 1.046,23 TL,
- Spot altın gram fiyatı satış anlık 1.046,43 TL,
ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?
Altın ons fiyat alış 1.741,19 TL,
Altın ons fiyat satış 1.741,52 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Çeyrek altın fiyatı alış 1.674,24 TL,
- Çeyrek altın fiyatı satış 1.711,04 TL,
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
- Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.695,90 TL,
- Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.822,69 TL,
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Yarım altın fiyatı alış 3.337,49 TL,
- Yarım altın fiyatı satış 3.421,81 TL,
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?
- Ziynet altın fiyatı alış 6.695,90 TL,
- Ziynet altın fiyatı satış 6.822,69 TL,
ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Ata altın fiyatı alış anlık 6.960,52 TL,
- Ata altın fiyatı satış anlık 7.133,71 TL,
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
- 14 ayar bilezik gram fiyatı alış 580,18 TL,
- 14 ayar bilezik gram fiyatı satış 691,35 TL,
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 957,04 TL,
- 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 1.018,12 TL,
GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Gremse alış fiyatı 17.020,00 TL,
- Gremse satış fiyatı 17.196,00 TL